به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، نماز عید سعید قربان در شهرستان یزد با حضور گسترده مردم مومن و ولایتمدار به امامت حجت‌الاسلام سید ناصر محمدی امام جمعه موقت یزد اقامه شد.

امام جمعه موقت یزد با اشاره به اینکه عید سعید قربان یکی از اعیاد بزرگ مسلمانان به شمار می‌رود، گفت: نماز، قربانی کردن، دعا و غسل از اعمال این روز است.

وی با تشریح مراحل اعمال حج افزود: حجاج پس از وقوف در عرفات و مزدلفه و راز و نیاز با خداوند، در روز عید قربان با سنگ زدن به جمرات، شیطان را از خود طرد می‌کنند و سپس با قربانی کردن، از وابستگی به مال و هوای نفس فاصله می‌گیرند.

امام جمعه موقت یزد ادامه داد: تراشیدن سر در پایان اعمال نیز نماد خروج از آلودگی‌ها و گناهان است و حاجی پس از این مراحل، مانند انسانی تازه متولد شده، پاک و نورانی می‌شود؛ به همین دلیل روز عید قربان، روز جشن و شادی معنوی است.

وی با اشاره به استحباب قربانی برای مسلمانانی که در حج حضور ندارند، گفت: قربانی کردن در روز عید قربان سنت پیامبر اکرم (ص) و دارای آثار و برکات فراوانی است و در روایات آمده که با ریخته شدن نخستین قطره خون قربانی، خداوند گناهان صاحب قربانی را می‌آمرزد.

حجت الاسلام محمدی فلسفه مهم قربانی را کمک به نیازمندان و بهره‌مندی فقرا از گوشت عنوان کرد و افزود: امروز نیز کسانی که توان مالی دارند باید این سنت حسنه را زنده نگه دارند و در شادی و رزق نیازمندان سهیم شوند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از وضعیت فعلی حج در جهان اسلام تصریح کرد: حج باید محل همفکری و وحدت مسلمانان و رسیدگی به مشکلات جهان اسلام باشد، اما متأسفانه امروز بسیاری از ظرفیت‌های عظیم سیاسی و اجتماعی این اجتماع بزرگ اسلامی مغفول مانده است.

خطیب نماز عید قربان یزد با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی و تجاوزات علیه ملت ایران و سایر کشور‌های اسلامی گفت: امروز مهم‌ترین مسئله جهان اسلام، حمایت از ملت‌های مظلوم و مقابله با استکبار جهانی است و مسلمانان باید در کنار یکدیگر بایستند.

وی با تأکید بر نقش ولایت در حفظ انسجام جامعه اسلامی خاطرنشان کرد: محور وحدت و اقتدار شیعیان در دوران غیبت، ولایت فقیه است و ملت ایران نشان داده‌اند که با تمسک به این اصل، در برابر سخت‌ترین حوادث و توطئه‌ها ایستادگی خواهند کرد.

حجت الاسلام محمدی همچنین با اشاره به مناسبت‌های پیش‌رو در دهه ولایت اظهار داشت: فاصله عید قربان تا عید غدیر و ایام پیش از محرم، سرشار از مناسبت‌های بزرگ مرتبط با ولایت است و باید از این فرصت برای تبیین جایگاه امامت و ولایت در جامعه بهره گرفت.

وی در پایان از مردم خواست با حفظ روحیه همبستگی، پشتیبانی از ولایت و کمک به نیازمندان، در مسیر تقویت جامعه اسلامی و مقابله با دشمنان گام بردارند.

همچنین مراسم نماز عید قربان با همکاری و همراهی بخش‌های مختلف و با حضور پرشور مردم مومن در سراسر استان یزد برگزار شد و شهروندان یزدی، برای عظمت نظام و سلامتی رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت سید مجتبی حسینی خامنه‌ای دعا کردند.

عید قربان همانطور که از نامش پیداست، عید تقرب است. قربان از ماده قرب و به‌معنای نزدیکی به خداوند است و قربانی کردن به‌معنای گذشت و ایثار است.