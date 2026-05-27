مدیر گمرک خسروی اعلام کرد: این مرز در ایام تعطیلات رسمی عید قربان در کشور عراق فعال است و امور صادراتی، مسافری و تردد موقت خودرو‌های سواری در آن ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، داریوش صادقی افزود: مرزهای استان کرمانشاه در روزهای ششم و هفتم خردادماه بر اساس اعلام طرف عراقی به مناسبت تعطیلات رسمی عید قربان برای صادرات کالا به مدت ۲ روز و به صورت موقت تعطیل می‌شود و مرز خسروی تنها مرز فعال استان کرمانشاه است که در این ایام پذیرای محموله‌های صادراتی خواهد بود.

وی اظهار کرد: صادرکنندگان و تجار می‌توانند مانند روزهای عادی در ایام عید قربان نیز در این مرز حضور فعال داشته باشند. مدیر گمرک خسروی گفت که همچنین با توجه به افزایش متقاضیان خروج از مرز همزمان عید قربان و روز عرفه نسبت به روزهای عادی، همکاران ما بصورت شبانه‌روزی برای انجام کارهای تشریفاتی کالای همراه مسافر در مرز خسروی حضور فعال دارند.