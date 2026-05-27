به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، قربانی در بازدید خبرنگاران رسانه‌های استان از امکانات و ظرفیت‌های گردشکری مرکز خداآفرین به مناسبت روز جهانی موزه و میراث فرهنگی افزود: هم اکنون دو طرح بزرگ گردشگری شامل آمفی تئاتر رو باز ۱۰۰۰ نفری و پارک ساحلی مشرف به پل‌های تاریخی خداآفرین به وسعت ۱۵ هکتار با ۴۰ میلیارد تومان اعتبار در حال اجرا است.

وی ادامه داد: آمفی تئاتر روباز ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تا یک ماه آینده به بهره‌برداری می‌رسد، عملیات اجرایی فاز نخست پارک ساحلی نیز با ۳۰ درصد پیشرفت تا پایان شش ماهه نخست امسال به اتمام خواهد رسید.

مدیر منطقه آزاد ارس مرکز خداآفرین با اشاره به جاذبه‌های کم‌نظیر طبیعی و تاریخی این مرکز خاطر نشان کرد: توسعه زیرساخت‌های گردشگری مرکز خداآفرین در مقایسه با گذشته، رشد چشم‌گیری کرده است، به گونه‌ای که اکنون یک واحد هتل با ۱۱۰ تخت‌خواب و پنج واحد اقامتگاه بوم‌گردی در این محدوده به گردشگران و مسافران خدمات می‌دهند.

دو زون از چهار زون منطقه آزاد تجاری، صنعتی ارس در خداآفرین قرار گرفته که زون سه برای طرح‌های گردشگری و زون چهار نیز برای کاربری کشاورزی در نظر گرفته شده است.