نخست وزیر اسبق انگلیس از حزب کارگر نخست وزیر انگلیس از همین حزب را به نداشتن «برنامه منسجم» برای کشور و ارائه نکردن سیاستهایی که بتواند موجب رونق کسب و کار شود متهم کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، تونی بلر نخست وزیر اسبق انگلیس در مقالهای بسیار انتقادی، به اقداماتی از جمله قوانین جدید حقوق کارگران، حذف تدریجی صنعت نفت و گاز انگلیس و افزایش حداقل دستمزد بالاتر از تورم اشاره کرد.
با این حال، او هشدار داد که اگر تغییر رهبر «با بحث در مورد سیاستها آغاز نشود، بیربط خواهد بود».
این مقالهی حدود شش هزار کلمهای نخستین انتقاد عمیق تونی از نخست وزیر انگلیس از حزب حاکم کارگر است.
مقاله بلر در حالی منتشر شده است که استارمر نخست وزیر پس از مجموعهای از نتایج فاجعه بار سیاستها از جمله در همراهی با آمریکا و اسراییل در حمله به فلسطین، لبنان و ایران و نیز شکست سنگین انتخاباتی را متحمل شده است. او همچنین با استعفای پنج وزیر، زیر فشار شدیدی قرار دارد و به عقیده بسیاری از ناظران به سوی لبه پرتگاه سیاسی رسیده است.
تونی بلر نوشت مشکلات جاری «به این دلیل است که ما یک برنامه منسجم و از پیش طراحیشده برای کشور در دنیایی که به سرعت در حال تغییر است، نداریم و در موقعیت سیاسی اشتباهی قرار داریم که بتوانیم از آن طریق برنامهای تدوین کنیم و برای دوره دوم پیروز شویم.»
بلر با انتقاد از مجموعهای از سیاستهای اقتصادی و اجتماعی دولت نوشت: روی هم رفته، این اقدامات با وجود دستاوردهای کلان اقتصادی که وزیر دارایی به درستی به خاطر آنها مورد ستایش قرار گرفته است، برای کسب و کارهای بریتانیایی بادهای مخالف ایجاد کرده است، نه بادهای موافق.»
تونی بلر درباره رابطه انگلیس ا با اتحادیه اروپا نوشت: «بریتانیا از برگزیت ضرر کرده است» و «در مقطعی زمان مناسب برای ورود به بحث در مورد «بازگشت» فرا رسیده است.»
با این حال، بلر گفت: «همانطور که برگزیت هرگز پاسخ چالشهای بریتانیا در سال ۲۰۱۶ نبود، معکوس کردن آن نیز پاسخی به وضعیت بسیار بدتر این کشور در سال ۲۰۲۶ نیست.»
وی افزود: «اگر میخواهیم به نوعی رابطه ساختارمند با اروپا برگردیم، فقط میتوانیم از موضع قدرت اقتصادی این کار را انجام دهیم.»
نخست وزیر اسبق انگلیس به دولت توصیه کرد در پی حذف موانع رشد کسب وکار، انجام اصلاحات رفاهی، اقدام برای مقابله با مهاجرت غیرقانونی و مهار هوش مصنوعی باشد.
حزب حاکم کارگر انگلیس به رهبری کایر استارمر در انتخابات محلی اخیر ۱۴۹۶ کرسی از ۲۵۶۴ کرسی در اختیار شوراها را از دست داد و سنگین شکست انتخاباتی را تجربه کرد.