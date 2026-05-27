به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، منوچهر حبیبی، در سفر نظارتی خود به شهرستان قصرشیرین و بازدید از مرزهای پرویزخان، خسروی و منطقه آزاد تجاری قصرشیرین، به تشریح دستاوردهای این بازدید و برنامه‌های تحولی استان در حوزه تجارت خارجی پرداخت. استاندار کرمانشاه با تبریک روز عرفه و آرزوی پیروزی برای جبهه اسلام، به ظرفیت‌های بی‌بدیل تجاری استان اشاره کرد و گفت: کرمانشاه دروازه اصلی ورود به کشور عراق، اعم از بخش مرکزی و اقلیم کردستان است و در حال حاضر مرزهای پرویزخان و خسروی جزو ۵ مرز پرتردد کشور هستند، اما نگاه ما فراتر از وضعیت فعلی است و قصد داریم با توسعه زیرساخت‌ها، توان صادراتی و وارداتی استان را مضاعف کنیم.

حبیبی با مقایسه وضعیت فعلی مرز پرویزخان با گذشته، خاطرنشان کرد: حدود ۱۸ ماه پیش، شاهد ناهماهنگی‌های گسترده، تردد غیرمجاز سوخت‌بران و نارضایتی شدید بازرگانان در این مرز بودیم اما امروز با رفع بسیاری از مشکلات، روند تجارت در این مرز بسیار روان شده است و در شبانه‌روز گذشته تردد بیش از ۱۵۰۰ کامیون ثبت شده است که نشان از رضایت تجار ایرانی و عراقی دارد.

وی افزود: برای رفع نواقص باقی‌مانده، تقسیم کار دقیقی بین سازمان راهداری، گمرک و منطقه آزاد انجام شد تا پروژه‌های تعریض پل نقطه صفر مرزی و بهسازی آسفالت مسیر با سرعت نهایی شود.

استاندار کرمانشاه منطقه آزاد قصرشیرین را هدیه دولت چهاردهم به مردم غرب کشور دانست و با اشاره به پیشرفت‌های فیزیکی آن، گفت: زیرساخت‌های منطقه آزاد با شتاب در حال انجام است؛ بازارچه سازمان در مراحل نهایی تکمیل است و مهم‌تر از آن، مقدمات ورود خودروهای خارجی فراهم شده است و ساختمان پلاک‌گذاری و زیرساخت فیبر نوری در حال تکمیل است و هماهنگی‌های لازم با پلیس راهور انجام شده تا به زودی شاهد تردد این خودروها در سطح جغرافیای استان باشیم.

حبیبی با اشاره به اهمیت مرز خسروی افزود: خسروی یک مرز دووجهی تجاری و زیارتی است و اولویت فوری ما در این مرز، جداسازی مسیر تردد مسافران از کامیون‌های تجاری است که در این راستا، ظرف هفته آینده جانمایی باسکول و ایکس‌ری جدید گمرک انجام می‌شود تا تداخل کاری به حداقل برسد.

استاندار کرمانشاه در مورد پروژه‌های رفاهی زائران در مرز خسروی گفت: عملیات اجرایی سایبان‌های پایانه تا درب گمرک توسط سازمان راهداری آغاز شده و تا پیش از ایام اربعین به بهره‌برداری خواهد رسید.

حبیبی از برنامه‌ریزی برای ۲۴ ساعته کردن فعالیت تجاری در خسروی خبر داد و بیان کرد: پس از موفقیت در شبانه‌روزی کردن مرز پرویزخان، اکنون در پی شبانه‌روزی کردن مرز خسروی هستیم که این امر مستلزم تقویت نیروی انسانی در گمرک و مرزبانی و هماهنگی با طرف عراقی است که رایزنی‌های آن انجام شده و امیدواریم به زودی محقق شود تا شاهد تحولی چشمگیر در اقتصاد مرزی منطقه باشیم.