به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا، روزنامه یونانی Kathimerini گزارش داد دو فروند جنگنده اف-۱۶ ترکیه وارد منطقه مورد ادعای آتن شده اند و جنگنده‌های یونانی برای رهگیری آنها به پرواز در آمدند.

‌در جریان این حادثه میان جنگنده‌های دو طرف «درگیری شبیه‌سازی‌شده هوایی» رخ داده است. مقامات نظامی یونان مدعی‌اند از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۵۹ مورد نقض حریم هوایی ثبت شده است.

رسانه‌های یونانی همچنین اعلام کردند دو فروند اف-۱۶ ترکیه به همراه هواپیما‌های شناسایی CN-۲۳۵ در این عملیات حضور داشتند و جنگنده‌های یونانی برای رهگیری آنها از پایگاه‌های هوایی اژه به پرواز درآمدند.

در مقابل، ترکیه سال‌هاست ادعا‌های یونان درباره حریم هوایی ۱۰ مایلی در دریای اژه را رد می‌کند و تأکید دارد بخشی از این منطقه «فضای بین‌المللی» محسوب می‌شود.

وزارت خارجه ترکیه پیش‌تر اعلام کرده بود بسیاری از مواردی که آتن «نقض حریم هوایی» می‌نامد، در واقع پرواز در فضای بین‌المللی است.