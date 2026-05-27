معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و مشاور امنیت ملی عراق در حاشیه چهاردهمین نشست بین‌المللی امنیتی مسکو، دیدار و گفت‌وگو و بر نقش مقاومت در ایجاد ثبات منطقه‌ای تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی باقری کنی در این دیدار با مطالبه تدبیر و اقدام قاطع بغداد برای جلوگیری از تبدیل جغرافیا و فضای عراق به منشأ تهدید ضد ایران، گفت: ریشه این تهدیدها باید خشکانده شود.

معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران آماده هرگونه همکاری فعال در این زمینه است.



دو طرف در این دیدار بر نقش مقاومت در ایجاد ثبات منطقه‌ای تأکید کردند.