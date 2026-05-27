قربان؛ روزی برای نجات انسان از قربانی شدن؛ عید شد و امروز، این انسان است که بیگناه، در مسلخ شیاطین انساننما، قربانی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ این روزها چقدر روز عید قربان را با تمام گوشت و پوست و استخوانمان، درک میکنیم؛ وقتی که در نمایشگاه غزه، پدرها و مادرها پای لبیک اشان به خداوند ایستادهاند و ابراهیموار و بدون تردید، قربانی میدهند و دم نمیزنند.
این روزها چقدر اسماعیل رشد کرده است؛ اسماعیلهایی که قدمهایشان از رفتن به مسلخ و خوابیدن در قربانگاه عشق، ذرهای سست نمیشود.
آری! این روزها، عجیب شیطانهایی را در پوستین آدم میبینیم که کارشان از اغوای آدمها گذشته و به قربانی کردن آنها رسیده است.
همین دیروز، خبری از محمد، کودک یک ماهه فلسطینی منتشر شد که مادرش را در بمباران شیاطین رژیم صهیونیستی از دست داده بود و پزشکان، مجبور شدند بهعلت کمبود تجهیزات بیمارستانی در غزه، یک پای او را نیز قطع کنند.
شیاطینی که خوی وحشیگری اشان در لبنان به بمبهای فسفری و انواع آنها ختم نمیشود و با گرسنگی دادن به کودکان و خانوادهها، جان میگیرند.
خداوندا!
میدانی و میبینی حال و روز زمین را؛ اگر در در دیروزهای تاریخ، برای حیات اسماعیل، گوسفندی قربانی شد تا پیامک حرمت نفَس به دست انسانها در تمام دورانها برسد؛ میبینی که امروز، دنیا پر است از اسماعیلهایی که ابراهیم میخواهند؛ ابراهیمی با نفَس مسیحایی مهدی ات
خدا یا! تنها نفس اوست که انسانها را زنده میکند و از قربانی شدن رها.
آری؛ تنها اوست که غده سرطانی دنیا را جراحی میکند و حال ناخوش زمین را خوب؛
خدایا! زمین، دوباره ابراهیمی میخواهد که این آتش عالمگیر را به گلستان تبدیل کند؛ العجل!
نویسنده: زهرا پوراسماعیل