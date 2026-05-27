وزیر امور خارجه چین گفت: پکن معتقد است توافق برای پایان دادن به جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران برای تائید به شورای امنیت سازمان ملل ارائه خواهد شد.

چین: توافق احتمالی ایران و آمریکا به شورای امنیت ارائه میشود

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «وانگ یی» وزیر خارجه چین روز سه شنبه به وقت محلی در جمع خبرنگاران در مقر سازمان ملل در نیویورک گفت: «ما معتقدیم توافق بین آمریکا و ایران برای برخورداری از مشروعیت و اعتبار به شورای امنیت سازمان ملل ارائه خواهد شد.»

وانگ یی تاکید کرد: نهادی که مسئول حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است «باید وارد عمل شود» و شورای امنیت نیز «باید مسئولیت‌های خود را برعهده بگیرد.»

وزیر امور خارجه چین به خبرنگاران در مقر سازمان ملل گفت: پکن امیدوار است «طرف‌های مربوط به پیگیری آتش‌بس متعهد بمانند و همچنان به یکدیگر نزدیک شوند تا صلح هرچه زودتر به خاورمیانه بازگردد.»

این مقام ارشد دولت چین در عین حال تاکید کرد: مسائل دیرینه یک شبه حل و فصل نخواهد شد. چین در ماه مه ریاست دوره‌ای شورای امنیت را برعهده دارد.