به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سباستین لکورنو سه‌شنبه در مجمع ملی فرانسه گفت: لازم است که در چارچوب اتحادیه اروپا با اعمال تحریم‌ها اقدامات بیشتری انجام شود.

وی افزود: غیرقابل باور است که کشوری مثل فرانسه با ابزار‌های حاکمیت قانون و با رعایت کامل قوانین بین‌المللی به این مساله پاسخ ندهد. وقتی دیگران به قانون احترام نمی‌گذارند دلیلی ندارد که ما هم قانون را رعایت نکنیم.

نظامیان رژیم صهیونیستی روز دوشنبه (۲۸ اردیبهشت) قایق‌های ناوگان الصمود را در آب‌های بین‌المللی متوقف کرده و همه فعالان حاضر در آن را بازداشت کردند.

انتشار ایتمار بن گویر وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی ویدئویی یک‌دقیقه‌ای از این حمله منتشر کرد که صحنه‌هایی از تحقیر و بدرفتاری با فعالان دیده می‌شود؛ از جمله وادار کردن شماری از آنان به زانو زدن در حالی که دست‌هایشان بسته بود و مجبور کردن آنان به شنیدن سرود رژیم صهیونیستی.

انتشار این تصاویر با واکنش‌های خشمگینانه بین‌المللی روبه‌رو شد و شماری از کشور‌ها از جمله اسپانیا، کانادا، هلند، فرانسه، ایتالیا، بلژیک، نیوزیلند، پرتغال و استرالیا سفرا یا نمایندگان رژیم اشغالگر را برای اعتراض احضار کردند.

در این میان پاریس با وضع تحریم علیه بن گویر ورود این وزیر افراطی به خاک فرانسه را ممنوع کرد.