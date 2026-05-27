حزب الله لبنان در پاسخ به جنایات رژیم صهیونیستی، با حملات راکتی، توپخانه‌ای و پهپادی مواضع دشمن را هدف قرار داد و ۸ نفر بر و ۷ تانک مرکاوا را منهدم کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مقاومت اسلامی لبنان از انجام ۳۲ عملیات علیه دشمن اشغالگر در روز سه شنبه خبر داد.

حزب الله اعلام کرد: علاوه بر حملات راکتی، توپخانه‌ای و پهپادی به محل تجمع نظامیان صهیونیست در جنوب لبنان، ۸ خودروی نظامی، ۷ تانک مرکاوا و یک سکوی گنبد آهنین را منهدم و دو کوادکوپتر ر ا ساقط کرده است.

کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی هم تصاویر جدیدی از لحظه فرار یک نظامی صهیونیستی از ترس پهپاد حزب الله را در شهرک شومیرا در شمال فلسطین اشغالی منتشر کرد.