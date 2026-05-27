وزارت بهداشت لبنان در بیانیه‌ای اعلام کرد: در حملات روز سه شنبه رژیم صهیونیستی به جنوب و شرق لبنان ۳۱ نفر از جمله چهار کودک و سه زن، شهید و ۴۰ نفر زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ارتش رژیم صهیونیستی با تشدید حملات خود، برای ساکنان ۱۳ شهرک در جنوب لبنان، هشدار فوری تخلیه صادر کرده است.

در همن حال شبکه‌های ۱۲ و ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از منابع نظامی اعلام کردند که ارتش اسرائیل عملیات زمینی خود را در عمق خاک لبنان گسترش داده و با عبور از «خط زرد»، وارد منطقه النبطیه در جنوب این کشور شده است.

هم‌زمان، روزنامه عبری‌زبان «هاآرتص» به نقل از یک منبع مطلع مدعی شد که هدف از این توسعه عملیات زمینی، دورکردن برد پهپاد‌های انتحاری مقاومت اسلامی لبنان از مرز‌های شمال فلسطین اشغالی است.

در همین حال، شبکه المیادین گزارش داد که نبرد‌های شدیدی میان رزمندگان مقاومت و نیرو‌های اشغالگر در حومه شهرک «زوطر الشرقیه» از توابع شهر نبطیه در جریان است.

نیرو‌های ارتش اشغالگر به دلیل مقاومت شدید رزمندگان مقاومت، علیرغم حجم سنگین آتش، موفق به کنترل این شهرک راهبردی نشده و در منطقه زمین‌گیر شده‌اند.

هم‌گام با این تهاجم زمینی، ارتش رژیم صهیونیستی مناطق مسکونی لبنان را آماج حملات هوایی سنگین قرار داد.

گزارش‌های میدانی از شهرک «معرکه» در جنوب لبنان حاکی از وقوع ویرانی گسترده است و تعدادی از شهروندان غیرنظامی همچنان زیر آوار‌های ناشی از این بمباران‌ها گرفتار هستند.

علاوه بر این، جنگنده‌های ارتش اشغالگر در جدیدترین جنایت خود، مناطق جنوب شرقی لبنان را هدف قرار دادند و در دو نوبت، شهرک‌های «سحمر» و «مشغره» در بقاع غربی را به‌شدت بمباران کردند که منجر به خسارات جانی و مادی فراوانی شده است.

وزارت بهداشت لبنان در بیانیه‌ روز سه شنبه خود از افزایش تعداد شهدای حملات رژیم اشغالگر به سه هزار و ۲۱۳ نفر خبر داد. تعداد زخمی ها هم به ۹ هزار و ۷۳۷ نفر رسیده است.