سازمان هواپیمایی کشوری از افزایش ساعت فعالیت ۱۰ فرودگاه مهم کشور و آغاز خدمت شبانهروزی در آنها خبر داد؛ اقدامی که با هدف ارتقای ظرفیت عملیاتی، تسهیل پروازها و بهبود مدیریت ترافیک هوایی انجام شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری، در پی برگزاری نشست هماهنگی نهادهای لشکری و کشوری، ساعت فعالیت ۱۰ فرودگاه کشور افزایش یافت و این فرودگاهها از این پس بهصورت ۲۴ ساعته خدمات عرضه میکنند.
بر اساس این تصمیم، فرودگاههای بینالمللی امام خمینی و مهرآباد تهران، همچنین فرودگاههای ساری، بیرجند، گرگان، بجنورد، کرمان، زاهدان، سبزوار و مشهد در فهرست فرودگاههای شبانهروزی قرار گرفتهاند.
همچنین اعلام شد که ساعت فعالیت سایر فرودگاههای واقع در شرق کشور، مطابق ضوابط و زمانبندی درجشده در نشریه اطلاعات هوانوردی (AIP) تنظیم و اجرا خواهد شد.
در ادامه این اطلاعیه آمده است که فرودگاههای اصفهان، شیراز و یزد نیز برای مدیریت بهتر پروازهای بازگشت حجاج، بهصورت ۲۴ ساعته آماده خدمت خواهند بود.
سازمان هواپیمایی کشوری، همچنین وضع تبادل ترافیک هوایی با کشورهای همسایه را تشریح و اعلام کرد: همه نقاط تبادل ترافیک هوایی با ترکیه، ارمنستان و جمهوری آذربایجان بهصورت شبانهروزی فعال هستند. با این حال، تبادل ترافیک هوایی از دو نقطه تعیینشده با عراق فقط در بازه زمانی ساعت ۵ صبح تا ۱۹ انجام میشود.
به گفته این سازمان، اجرای این تصمیمها با هدف افزایش ظرفیت عملیاتی شبکه هوانوردی کشور، تسهیل جابجایی مسافران و بهبود مدیریت ترافیک هوایی در دستور کار قرار گرفته است.