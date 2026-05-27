فرمانده لشکر عملیاتی ۳۱ عاشورا گفت:آمادگی نیرو‌های مسلح ایران در مرز‌ها جرات تعرض و حمله زمینی را از دشمن گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، سردار سرتیپ دوم علی رضا مدنی در نشست با خبرنگاران اظهار کرد:پای کار بودن مردم و نیرو‌های بسیجی موجب شده که در حفاظت از مرز‌ها کمبود نیروی انسانی نداشته باشیم و دشمن هم جرات تعدی پیدا نکند.

وی افزود: اکنون در نقطه صفر مرزی نیرو‌های مجهز جان برکف آماده جانفشانی هستند.

سردار مدنی خاطرنشان کرد: اتحاد عامل اقتدار بوده و حفظ آن پیروزی نهایی را نصیب ایران اسلامی خواهد کرد.

سردار مدنی تاکید کرد: یکی از ابزار‌های اصلی قدرت نظام از قدرت مردم نشات گرفته است.

وی یادآور شد:اکنون ابرقدرت جهان ایران است چون مقابل ابر قدرت آمریکا ایستادگی کرده و اکنون به این مرحله رسیده است که ابرقدرتی خود را به دشمنان نشان دهد.

وی خاطرنشان کرد: در اقدامات مقتدرانه نظامی کار‌های فرهنگی را هم انجام می‌دهیم که برپایی غرفه فرهنگی- نظامی برای ایجاد نشاط عمومی هدف گذاری شده است.

سرهنگ محمد جعفری فرمانده تکاوران فاتحین لشکر عملیاتی ۳۱ عاشورا نیز در این نشست از برپایی غرفه فرهنگی، نظامی و ورزشی این لشکر در میدان ساعت تبریز خبر داد و افزود: این غرفه در دهه ولایت از امروز از ساعت ۲۱ تا یک بامداد برای ایجاد آمادگی با موضوع فاتحین غدیر برپا می‌شود.

وی افزود:در کنار جنگ افزار‌های جنگی، غرفه عکاسی، تیراندازی شبیه سازها، غرفه تفنگ بادی، ایستگاه ورزشی فوتبال دستی، شوتبال و مچ اندازی نیز پیش بینی شده است.

سرهنگ جعفری گفت: هر روز یکی از مسئولان شهری در این غرفه حضور پیدا می‌کنند.