فرمانده لشکر عملیاتی ۳۱ عاشورا:
آمادگی نیروهای مسلح ایران در مرزها جرات تعرض را از دشمن گرفته است
فرمانده لشکر عملیاتی ۳۱ عاشورا گفت:آمادگی نیروهای مسلح ایران در مرزها جرات تعرض و حمله زمینی را از دشمن گرفته است.
وی افزود: اکنون در نقطه صفر مرزی نیروهای مجهز جان برکف آماده جانفشانی هستند.
سردار مدنی خاطرنشان کرد:اتحاد عامل اقتدار بوده و حفظ آن پیروزی نهایی را نصیب ایران اسلامی خواهد کرد.
سردار مدنی تاکید کرد: یکی از ابزارهای اصلی قدرت نظام از قدرت مردم نشات گرفته است.
وی یادآور شد:اکنون ابرقدرت جهان ایران است چون مقابل ابر قدرت آمریکا ایستادگی کرده و اکنون به این مرحله رسیده است که ابرقدرتی خود را به دشمنان نشان دهد.
وی خاطرنشان کرد: در اقدامات مقتدرانه نظامی کارهای فرهنگی را هم انجام میدهیم که برپایی غرفه فرهنگی- نظامی برای ایجاد نشاط عمومی هدف گذاری شده است.
سرهنگ محمد جعفری فرمانده تکاوران فاتحین لشکر عملیاتی ۳۱ عاشورا نیز در این نشست از برپایی غرفه فرهنگی، نظامی و ورزشی این لشکر در میدان ساعت تبریز خبر داد و افزود: این غرفه در دهه ولایت از امروز از ساعت ۲۱ تا یک بامداد برای ایجاد آمادگی با موضوع فاتحین غدیر برپا میشود.
وی افزود:در کنار جنگ افزارهای جنگی، غرفه عکاسی، تیراندازی شبیه سازها، غرفه تفنگ بادی، ایستگاه ورزشی فوتبال دستی، شوتبال و مچ اندازی نیز پیش بینی شده است.
سرهنگ جعفری گفت: هر روز یکی از مسئولان شهری در این غرفه حضور پیدا میکنند.