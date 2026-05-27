رژیم صهیونیستی بار دیگر با نقض توافق آتش بس، منطقه‌ای را در نوار غزه هدف حمله هوایی قرار داد که بر اثر آن، تاکنون ۲۳ فلسطینی شهید و زخمی شده‌اند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، یک منبع پزشکی در بیمارستان شفاء نوار غزه اعلام کرد در حمله هواپیما‌های جنگی رژیم اشغالگر به یک ساختمان مسکونی در منطقه الرمال واقع در غرب شهر غزه، ۳ فلسطینی شهید و ۲۰ تن دیگر زخمی شده‌اند که بیشتر آنها، زن و کودک هستند.

همچنین منابع عبری به نقل از مقام‌های رژیم صهیونیستی مدعی شدند که در این حمله، محمد عوده، فرمانده جدید گردان‌های قسام، شاخه نظامی جنبش حماس در نوار غزه، هدف قرار گرفته شد.

محمد عوده که رئیس بخش اطلاعات حماس در هنگام عملیات طوفان الاقصی در هفتم اکتبر بود، حدود یک هفته قبل، به جای شهید عزالدین حداد، فرمانده سابق گردان‌های قسام تعیین شد.

بر اساس اعلام منابع بیمارستانی در نوار غزه در حملات هوایی 24 ساعت گذشته رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف این منطقه، ۱۱ فلسطینی شهید شدند.

طبق آمار وزارت بهداشت نوار غزه، نقض مداوم توافق آتش‌بس از سی رژیم اسرائیل که از ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵ به اجرا درآمده، منجر به شهادت ۹۰۴ فلسطینی و زخمی شدن ۲۷۱۳ نفر دیگر شده است.