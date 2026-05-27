استاندار آذربایجان شرقی از نهایی شدن ساز و کار مشارکت شرکت مس سونگون در طرح انتقال آب ارس به تبریز در هفته‌های آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، بهرام سرمست در نشست بررسی مشارکت شرکت مس سونگون در طرح انتقال آب ارس به تبریز که با حضور مدیر عامل شرکت ملی صنایع مس ایران و معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا و مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران برگزار شد، با تاکید بر اهمیت راهبردی طرح انتقال آب ارس به تبریز اظهار کرد: طرح انتقال آب از ارس به تبریز به عنوان یکی از طرح های راهبردی تامین آب شرب شمال‌غرب کشور، از اولویت‌های اصلی آذربایجان شرقی در حوزه امنیت آبی به شمار می‌رود.

وی افزود: اجرای این طرح علاوه بر اهمیت حیاتی در تامین آب شرب، از منظر پدافند غیرعامل نیز یک موضوع مهم و راهبردی محسوب می‌شود و به همین دلیل در اولویت برنامه‌های استان قرار گرفته است.

سرمست با اشاره به توافقات انجام شده در این نشست گفت: بر اساس نشست مشترک با سید مصطفی فیض اردکانی مدیر عامل شرکت ملی صنایع مس ایران و حمیدرضا جانباز معاون وزیر نیرو و مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران مقرر شد مس سونگون در طرح انتقال آب ارس به تبریز مشارکت کند.

استاندار آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: مقرر شده است طی هفته‌های آینده، ساز و کار اجرایی این موضوع، تدوین و نهایی شود تا روند اجرایی طرح با سرعت بیشتری دنبال شود.