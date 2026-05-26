مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) گیلان روشهای دریافت نذورات عید قربان در قالب پویش نذر قربانی از سوی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) گیلان از آمادگی مراکز و دفاتر نیکوکاری این نهاد حمایتی برای دریافت کمکهای مردم خبر داد و گفت: در حال حاضر ۱۳۲ هزار و ۹۸۱ خانوار گیلانی تحت پوشش خدمات حمایتی کمیته امداد هستند.
جلالی پور افزود: پارسال حدود ۲۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بابت پویش نذر قربانی از سوی مردم خیّر از طریق مراکز نیکوکاری و خیریهها دریافت و در اختیار افراد تحت پوشش این نهادقرار گرفت.
وی با تأکید بر اینکه کمیته امداد امام خمینی (ره) گیلان آمادگی دارد علاوه بر جمعآوری نذورات غیر نقدی مردم شامل گوسفند زنده و گوشت گرم، نذورات نقدی آنها را نیز دریافت کند، افزود: پس از دریافت نذورات نقدی به نیابت از خیرین، وجوهات جمع آوری شده جهت خرید گوسفند و ذبح و توزیع گوشت قربانی بین نیازمندان در کوتاهترین زمان ممکن اقدام میشود.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) گیلان گفت:پایگاههای مستقر در مراکز نیکوکاری در سطح محلهها و مساجد هم آماده دریافت نذورات قربانی مردم و توزیع آن بین نیازمندان همان محله میباشد.
جلالی پورافزود: مردم نیکوکار گیلان همچنین میتوانند از طریق نرم افزار صدقه من یا با شمارهگیری #۰۱۳*۸۸۷۷* از طریق تلفن همراه، کمکهای نقدی خود را برای خرید و ذبح گوسفند به نیازمندان و ایتام اهداء کنند و یا نذورات خود را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۹۵۷۶۷۸ نزد بانک ملّی واریز کنند.