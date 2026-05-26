به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) گیلان از آمادگی مراکز و دفاتر نیکوکاری این نهاد حمایتی برای دریافت کمک‌های مردم خبر داد و گفت: در حال حاضر ۱۳۲ هزار و ۹۸۱ خانوار گیلانی تحت پوشش خدمات حمایتی کمیته امداد هستند.

جلالی پور افزود: پارسال حدود ۲۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بابت پویش نذر قربانی از سوی مردم خیّر از طریق مراکز نیکوکاری و خیریه‌ها دریافت و در اختیار افراد تحت پوشش این نهادقرار گرفت.

وی با تأکید بر اینکه کمیته امداد امام خمینی (ره) گیلان آمادگی دارد علاوه بر جمع‌آوری نذورات غیر نقدی مردم شامل گوسفند زنده و گوشت گرم، نذورات نقدی آنها را نیز دریافت کند، افزود: پس از دریافت نذورات نقدی به نیابت از خیرین، وجوهات جمع آوری شده جهت خرید گوسفند و ذبح و توزیع گوشت قربانی بین نیازمندان در کوتاه‌ترین زمان ممکن اقدام می‌شود.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) گیلان گفت:پایگاه‌های مستقر در مراکز نیکوکاری در سطح محله‌ها و مساجد هم آماده دریافت نذورات قربانی مردم و توزیع آن بین نیازمندان همان محله می‌باشد.

جلالی پورافزود: مردم نیکوکار گیلان همچنین می‌توانند از طریق نرم افزار صدقه من یا با شماره‌گیری #۰۱۳*۸۸۷۷* از طریق تلفن همراه، کمک‌های نقدی خود را برای خرید و ذبح گوسفند به نیازمندان و ایتام اهداء کنند و یا نذورات خود را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۹۵۷۶۷۸ نزد بانک ملّی واریز کنند.