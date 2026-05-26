آغاز مسابقات فوتسال پاکبانان تبریز
با گرامیداشت یاد و خاطره قائد شهید امت اسلامی و شهدای جنگ تحمیلی سوم مسابقات فوتسال پاکبانان تبریز آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،
دیزجی مدیر عامل سازمان پسماند شهرداری تبریز گفت:با گرامیداشت یاد و خاطره قائد شهید امت اسلامی و شهدای جنگ تحمیلی سوم مسابقات فوتسال پاکبانان تبریز به منظور ارزش نهادن به جایگاه والای پاکبانان با شرکت ۹۹ پاکبان در قالب ۹ تیم از مناطق شهرداری تبریز کار خود را آغاز کرد.
در روز نخست این مسابقات که در سالن شهروند برگزار شد شهرداری مناطق ۳ - ۴- ۸ و ۱۰ برابر رقبا صاحب برتری شدند.
برای اولین بار در ایران مسابقات فوتسال پاکبانان خدمات شهری در شهر تبریز برگزار میشود.