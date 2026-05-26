اوقات شرعی ۶ خرداد ۱۴۰۵ به افق اهواز، مرکز استان خوزستان اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، روز چهارشنبه ۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰ ذی الحجه ۱۴۴۷ هجری قمری و ۲۷ مه ۲۰۲۶ میلادی است.

اوقات شرعی به شرح زیر است:

اذان صبح: ۳ و ۳۹ دقیقه

طلوع آفتاب: ۵ و ۱۳ دقیقه

اذان ظهر: ۱۲ و ۱۲ دقیقه

غروب آفتاب: ۱۹ و ۱۲ دقیقه

اذان مغرب: ۱۹ و ۳۱ دقیقه

نیمه شب شرعی: ۲۳ و ۲۵ دقیقه

ذکر روز چهارشنبه:

۱۰۰ مرتبه یا حی و یا قیوم

حدیث روز:

پیامبر اکرم صلّى اللّه علیه و آله فرمود: ما مِن یَومٍ أکثَرَ أن یُعتِقَ اللَّهُ فِیهِ عَبدَاً مِنَ النّارِ مِن یَومِ عَرَفَةَ.

در هیچ روزى به اندازه روز عرفه خداوند بندگان را از آتش دوزخ آزاد نمى کند (حکمت نامه پیامبر اعظم (ص)، ج ۱۱ ص ۴۰۰)

احکام شرعی:

تعویض طلاى مستعمل با طلاى نو

سوال: آیا اگر طلاى مستعمل را با طلاى نو معاوضه کنیم و مبلغى را بابت خرید طلاى نو به طلافروش بپردازیم اشکال دارد؟

جواب: طلاى مستعمل را به قیمت معیّنى به او بفروشید و بعد طلاى نو را به قیمت معیّن بخرید. (استفتائات مقام معظم رهبری)