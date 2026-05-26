بهره برداری از بزرگترین مخزن امن موزههای شمال غرب کشور تا هفته دولت
مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجانشرقی از بهره برداری از بزرگترین مخزن امن موزههای شمال غرب کشور تا هفته دولت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،
احمد حمزهزاده در نشست با موزهداران بخش خصوصی و فعالان میراث فرهنگی با بیان اینکه طرح مخزن امن موزههای آذربایجان شرقی به عنوان اولویت اول حفاظتی تعریف شده است گفت:مشابه این طرح که امروز به پیشرفت فیزیکی ۹۵ درصد رسیده تاکنون در سطح کشور اجرا نشده است و تا هفته دولت (۲ تا ۸ شهریور ماه) به بهرهبرداری میرسد.
وی با اشاره به کارکرد دوگانه این مخزن ادامه داد:طراحی این مخزن به گونهای است که در شرایط خاص مجموعههای بخش خصوصی نیز بتوانند در قالب سازوکارهایی شبیه صندوق امانات بانکی از امنیت حداکثری برای نگهداری آثار خود بهرهمند شوند.
وی با اشاره به اینکه آذربایجانشرقی امروز در زمره پنج معاونت برتر میراث فرهنگی کشور از نظر شاخصهای حفاظت و معرفی قرار گرفته است گفت: مسئله حفاظت از اموال و معرفی شایسته میراث فرهنگی به ویژه گنجینه موزههای استان، برای ما صرفاً یک ماموریت اداری نیست بلکه تعهدی هویتی است و خانواده میراث فرهنگی استان باید همواره در مسیر توسعه فرهنگی و ارتقای سرمایه نمادین آذربایجانشرقی گام بردارد.
وی به ضرورت ارتقای زیرساختهای حفاظتی موزهها اشاره کرد و گفت: وقتی دشمن منازل مسکونی و آثار تاریخی را هدف قرار میدهد نمیتوانیم نسبت به امنیت موزهها بیتفاوت باشیم و بعد از حادثه به فکر جبران باشیم.
حمزه زاده با تشریح روند صدور مجوز برای مجموعهداران بخش خصوصی افزود: در پاسخ به مطالبات جدی مجموعهداران تاکنون ۱۵ مجوز مجموعهداری در استان صادر شده که هر کدام از این مجموعهها در نوع خود بینظیر و کمنظیر است.
وی ادامه داد: بخشی از سرمایه فرهنگی تبریز در انبارهای شخصی محبوس مانده و این وضع، با جایگاه تاریخی این شهر سازگار نیست. به همین دلیل با همراهی نمایندگان مجلس، مصوبه شورای شهر و پیگیری از شهرداری طرح استقرار مجموعهداران در یک محور نمایشگاهی استاندارد را تا حصول نتیجه دنبال میکنیم.
مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجانشرقی با اشاره به ظرفیت باغشمال و عمارت کلاهفرنگی در این زمینه اظهار کرد:شهرداری تبریز در مجموعه باغشمال و عمارت کلاهفرنگی یک تلاش نمونهای انجام داده و با مطالعه یکی از نقاط مرجع فرهنگی از بین رفته شهر را باز زندهسازی کرده است.
وی خاطرنشان کرد: اگر بتوانیم تعدادی از سولههای باغشمال را به موزههای بخش خصوصی اختصاص دهیم، یک رویداد شاخص در عمارت کلاهفرنگی و یک محور موزهای پویا شکل میگیرد که میتواند فضای ذهنی شهر و ریشههای تاریخی آن را متحول کند.
مدیر کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجانشرقی با بیان اینکه چشم طمع دشمن به میراث این سرزمین، محدود به امروز و فردا نبوده و آنچه ایران را ایمن نگه داشته، مقاومت مردم و تاکید بر هویت ملی و اسلامی است گفت: ما موظفیم این مقاومت را در قالب زیرساختهای اصولی حفاظت از میراث تبدیل به یک سپر ماندگار کنیم.
وی گفت:دشمن شاید بتواند آجر، سنگ و بنا را از بین ببرد، اما توان حذف هویت را ندارد و مهمترین ماموریت ما، صیانت و بازتولید همین هویت است.
حمزهزاده با ترسیم اولویتهای برنامهای سال ۱۴۰۵ در حوزه میراث فرهنگی، بر نقش مستندنگاری تاکید کرد و گفت: از اولویتهای اساسی ما در سال آینده، مستندسازی و مستندنگاری نظاممند اموال تاریخی و اشیای موزهای است تا برای هر اثر، یک نمونه دیجیتال دقیق در اختیار داشته باشیم. این کار باعث میشود در صورت نیاز به مرمت، باززندهسازی یا بازآفرینی، مرجع فنی معتبر و غیرقابل خدشه وجود داشته باشد و در عین حال آرشیوی دیجیتال از همه آثار شاخص موزههای استان برای پژوهشگران و برنامهریزان فرهنگی فراهم شود.
مدیر کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجانشرقی با تاکید بر ضرورت همافزایی این ظرفیتها خاطرنشان کرد:برنامه ما این است که ضمن کمک به تشکیل انجمنهای صنفی در حوزه موزههای خصوصی و مجموعهداران در گام بعدی به سمت شکلدهی یک کانون ویژه میراث حرکت کنیم کانونی که تشکلهای میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی را ذیل یک چتر هماهنگکننده کنار هم قرار دهد. تنها در این صورت است که میتوانیم از ظرفیت شبکهای این بازیگران برای تقویت دیپلماسی فرهنگی تبریز و تبدیل سرمایههای موزهای به زبان فعال گفتگو با جهان استفاده کنیم.
وی با اشاره به ضرورت روایتگری مستمر در شرایط خطیر کنونی تاکید کرد: باید با هر ابزاری که در اختیار داریم، روایتگری کنیم؛ روایت تاریخ، مقاومت، زندگی روزمره و خلاقیت فرهنگی این مردم. اگر روایت نکنیم، دیگران به جای ما روایت خواهند کرد. ماموریت موزهها و مجموعهداران، فقط نگهداری اشیا نیست؛ ایجاد پیوند میان گذشته و امروز و تقویت ارتباطات بینفرهنگی است و این همان نقطهای است که هویت حقیقی ایران در آن بروز پیدا میکند.