سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) در جهت تجاریسازی یافتههای پژوهشی و نفوذ فناوری به مزارع، امتیاز بهرهبرداری از ارقام جدید و خطهای فناورانه کینوا را به شرکتهای پیشران بخش خصوصی واگذار کرد؛ اقدامی که هدف آن تکمیل زنجیره ارزش پروتئین گیاهی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در نشست تخصصی دفتر امور فناوری سازمان تات با حضور معاون پژوهش و فناوری سازمان و نمایندگان شرکتهای «توسعه تجارت سبز ایلیا»، «زرین دانه اکسیر»، «زرین دانه میمه» و «مزرعه نوآوران دانشنگر»، الگوهای همکاری در دو قالب «واگذاری کامل» و «طرحهای مشارکتی» نهایی شد و در مرحله عملیاتی، دو شرکت موفق به عقد قرارداد نهایی شدند.
معاون پژوهش و فناوری سازمان تات با تأکید بر تغییر رویکرد این سازمان گفت: روند مذاکرات با حضور واحد حقوقی پیش خواهد رفت و اولویت اصلی ما، دریافت پیشپرداخت به عنوان ضمانت اجرایی و مالی است؛ چون تکیه بر وعدههای آتی بدون پشتوانه، تأمینکننده منافع سازمان نیست.
غلامرضا صالحی در تشریح مسیر پیش رو افزود: حرکت ما بر پایه سه اصل مسئلهمحوری برای رفع چالشهای سفره مردم، برنامهمحوری مبتنی بر نقشه راه و سازمان واحد برای همافزایی، استوار و هدف نهایی، اثربخشی ملموس در معیشت مردم و افزایش بهرهوری است.
در پایان، کوثری، مدیر کل دفتر امور فناوری سازمان تات، با اعلام تداوم مسیر حمایت از شرکتهای دانشبنیان گفت: دفتر امور فناوری با تسهیل این واگذاریها، مسیر تبدیل یافتههای تحقیقاتی به ثروت ملی را هموار میکند و درگاه پذیرش برای طرحهای مشترک خاص همچنان باز است.