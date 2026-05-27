۱۱۰ هزار مترمربع از اراضی کشاورزی محله رهنان شهر اصفهان آزادسازی و به چرخه تولید بازگردانده شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان و به نقل از روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان،با اجرای یازدهمین مرحله اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی در اراضی محمودآباد تحت پوشش مرکز جهاد کشاورزی رهنان به اجرا درآمد.

در این عملیات، ۲۸ پلاک دارای تغییر کاربری غیرمجاز قلع‌وقمع شد که در نتیجه آن ۱۱۰ هزار مترمربع از اراضی کشاورزی آزادسازی و به چرخه تولید بازگردانده شد.

با احتساب این مرحله، از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون در مجموع ۱۵۷ مورد قلع‌وقمع ساخت‌وساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی شهرستان اصفهان انجام شده و بیش از ۲۸۹ هزار و ۳۰۰ مترمربع از اراضی زراعی و باغی آزادسازی و احیا شده است.

براین اساس روابط عمومي مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان با تأکید بر استمرار و تشدید برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی اعلام کرد: حفظ اراضی به‌عنوان بستر تولید و امنیت غذایی، خط قرمز این مدیریت است و تمامی عملیات قلع‌وقمع در چارچوب قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی و با هدف پیشگیری از تخریب منابع پایه انجام می‌شود.

از شهروندان و بهره‌برداران درخواست می‌شود با رعایت قوانین و دریافت مجوزهای لازم پیش از هرگونه اقدام عمرانی، موارد مشاهده‌شده از تغییر کاربری غیرمجاز را از طریق سامانه ۱۳۱ یگان حفاظت امور اراضی گزارش دهند.