از ساعاتی قبل با ادامه روند بازگشایی اینترنت، دسترسی به اینترنت همراه اول نیز برقرار شده است و کاربران از اتصال دوباره به اینترنت بینالملل خبر میدهند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دادههای «کلودفلر رادار» نشان میدهد که ترافیک شبکه اینترنت ایران به بالای ۹۰ درصد رسیده است.
همچنین «نتبلاکس» با انتشار پستی اعلام کرد: سطح دسترسی اینترنت در ایران که عصر امروز حدود ۳۴ درصد برآورد شده بود، تا دقایقی پیش به ۸۶ درصد افزایش یافته است.
بر اساس گزارشهای دریافتی، برخی پیامرسانها و سایتهای خارجی نیز برای بسیاری از کاربران در دسترس قرار گرفته است.
گفتنی است، پیش از این، شرکت مخابرات ایران در اطلاعیهای رسمی از بازگشایی اینترنت ثابت این شرکت خبر داده بود.