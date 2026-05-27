عضو گروه امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: حزب الله بخش مهمی از حاکمیت لبنان است و همان‌طور که آمریکا، ناتو را به عنوان همپیمان دارد، جبهه مقاومت نیز همپیمان ما است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به مناسبت پیام رهبری به حج ابراهیمی امسال، علاء‌الدین بروجردی در برنامه گفتگوی ویژه خبری، ابعاد این پیام و ارتباط آن با انقلاب اسلامی را تبیین کرد. متن کامل این گفتگو به شرح زیر است:

سؤال: اتفاق مهم؛ پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت حج امسال بود. این پیام نقشه راهی را برای جهان اسلام ترسیم کرد که البته مفاد و محتویات این پیام بی ارتباط به مسأله جنگ هم نیست. تحلیل شما از این پیام چیست و چه مسیری را پیش روی ما و جهان اسلام قرار داده است؟

بروجردی: فکر می‌کنم این پیام هم در بعد الهی و معنوی، هم در بعد سیاسی، اجتماعی، بین‌المللی و جهانی، پیام بسیار ویژه‌ای بود، با ادبیات فاخر و نوآوری‌های جدید. یعنی امر حج؛ امر مقدس معنوی است. طبیعی بود که با خدامحوری آغاز شود و تأکید ایشان بر نفی شرک. یعنی شرک و تأکید بر آن بینش توحیدی و اسلامی، منتها نکته‌ای که به نظر من جالب بود، چون اعمال حج در فصل مشخص در ماه ذی‌الحجه آغاز و تمام می‌شود تا سال بعد، مقام معظم رهبری در این پیام، گسترش اعمال حج را به همه سال توصیه کردند. با عبارت‌های جالب که این هجرت الی الله از زندگی مادی به زندگی الهی، با بستن احرام دائمی حول ذکرالله و طواف دائمی حول محور حق، سعی دائمی در میانه قله‌های خطیر تکالیف الهی، رمی دائمی شیطان شریر و با جلوه‌های اغواگرای همه اذنابش، وقوف با توجه و تضرع، قربانی کردن هواها و تمایلات نفسانی و پیوند زدن این فصل حج به همه سال، موضوع نو و بدیعی بود

نکته بعدی پیوند زدن این آموزه‌های الهی به انقلاب اسلامی که در این‌جا هم از آن صدای ابراهیمی امام خمینی ذکر فرموده بودند که ملت ایران اجابت کرد. لباس سلطه‌پذیری را از تن درآوردند، احرام سعادتمندی دنیوی و اخروی را بر تن کردند، لبیک گویان و هروله کنان تلاش کردند حول اسلام ناب محمدی گردش کنند. یعنی فصل حج به کل سال گسترش پیدا می‌کند به لحاظ انتقال این معنویت و انقلاب اسلامی را هم الگوبرداری از حج ابراهیمی توصیه می‌کنند.

با توجه به جایگاه الله‌اکبر در انقلاب اسلامی که صدا و سیما مرتب آن سخنرانی تاریخی حضرت امام که آمریکا، با فریادهای الله‌اکبر از کشور بیرون رفت و شاه ساقط شد پخش می کند و آن سخنرانی تاریخی نماز جمعه امام شهیدمان که باز هم بر فریادهای الله‌اکبر مقام معظم رهبری بر جایگاه الله‌اکبر در انقلاب اسلامی تأکید ویژه‌ای فرمودند که با همین سلاح الله‌اکبر بود که ملت مسلمان ایران 47 سال قبل قیام و رژیم دیکتاتوری پهلوی را ساقط و با همین سلاح الله‌اکبر آمریکا را از کشور بیرون و صهیونیسم را از کشور ریشه‌کن کرد. اسرائیلی‌ها در ایران سفارت خانه داشتند. باز با همین سلاح الله‌اکبر پس از تجاوز رژیم ددمنش صدام، موفق شدیم در جنگ تحمیلی هشت ساله و دفاع مقدس پیروز شویم و با محاصره اقتصادی، کودتا و تحریم‌‌های ظالمانه مقابله کنیم و این را منتقل کردند به امت اسلامی و نقشی که در جبهه مقاومت، همین سلاح الله‌اکبر ایفا کرد.



سؤال: در دو مقطع، دو پیام از رهبری معظم انقلاب داریم که به نظر می‌رسد دو مسأله را تثبیت می‌کند. پیام پیشین ایشان راجع به روز ملی خلیج فارس؛ به نوعی تثبیت کننده اعمال حاکمیت ایران بر تنگه هرمز بود. در آن پیام گفته شد این مسأله دیگر به قبل برنخواهد گشت و تثبیت شد. در پیام امروزشان، آن‌جا که اشاره می‌کنند عقربه‌های ساعت به عقب برنخواهد گشت؛ که این بخشی از فراز پیام ایشان خیلی مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت و بعد دیگر پایگاه‌های آمریکایی سپر کشورهای دیگر نخواهند بود، به نوعی تثبیت کننده خروج آمریکا از منطقه است.

بروجردی: عدم بازگشت عقربه زمان به عقب یعنی ملت‌ها و سرزمین‌های منطقه، سپر پایگاه‌های آمریکا نخواهد بود. در آینده آمریکا جایگاهی در منطقه نباید داشته باشد و آمریکا نه فقط نقطه‌ای برای شرارت در منطقه نخواهد داشت، بلکه روز به روز در حال افول خواهد بود. واقعیتی که تحلیلگران آمریکا به آن اذعان دارند؛ یعنی افول قدرت آمریکا؛ ادعای ما نیست، حرف خود آمریکایی‌ها، اروپایی‌ها و تحلیلگران جهانی است و رژیم صهیونیستی هم به همین صورت.

ایشان تصریح فرمودند به آن پیش بینی امام شهید که ۱۰ سال قبل فرمودند ۲۵ سال آینده رژیم صهیونی وجود نخواهد داشت که حالا ۱۰ سال آن گذشته. به این معناست که ۱۵ سال آینده دیگر این رژیم وجود نخواهد داشت. یعنی با قاطعیت به نابودی این غده سرطانی در منطقه به عنوان تکمیل آن پیش‌بینی تاریخی امام شهید، در این پیام تصریح فرمودند که مخاطبین فقط حجاج ما که نیستند، حجاج همه جهان اسلام است. به نظرم نقشه راه و هم بسیار امیدبخش است.

سؤال: بعد از شهادت حاج قاسم سلیمانی، آن موقع صحبت از انتقام می‌شد. بیانی مطرح شد، مبنی بر این که انتقام ما از آمریکایی‌ها؛ خروج آنها از منطقه است. الان این راهبرد در پس این پیام تثبیت می‌شود. یعنی اعلام تثبیت این موقعیت برای آمریکا رسیده است؟

بروجردی: به نظرم بعد از شهادت مقام معظم رهبری رحمت الله علیه، این دیدگاه، ایده و فرضیه وارد مرحله عمل شد. یعنی برای اولین بار بعد از جنگ جهانی دوم، کشوری جرأت کرد کل پایگاه‌های آمریکا را بزند. اصلاً سابقه نداشته است. امروز هم در جغرافیای سیاسی دنیا، کشور دیگری وجود ندارد که بتواند این گونه شجاعانه، دقیق و با اقتدار پایگاه آمریکا را بزند و اعلام کند اگر این خطای محاسبه تکرار شود، مرحله بعدی، چون امام شهید فرمودند جنگ قطعاً منطقه‌ای خواهد شد، امروز قرارگاه خاتم که تحت فرمان مقام معظم رهبری است، اعلام می‌کند جنگ فرامنطقه‌ای خواهد بود. یعنی حتی پایگاه‌های آمریکا در خارج از منطقه ما، مورد حمله قرار خواهد گرفت و تحولات مهمی اتفاق می‌افتد.

ترامپ؛ مدام اعلام کرد فردا، پس‌فردا، دو روز یک هفته، مدام تکرار کرد، در جهان به سخره گرفته شد. یعنی این قدر کاریکاتور ساختند و لطیفه گفتند؛ نه ملت ما، همه جای دنیا و ما نشان دادیم حرف نمی‌زنیم، با اقتدار عمل می‌کنیم و این قدرت عملی جمهوری اسلامی ایران، موازنه قدرت را نه فقط در منطقه ما، در کل دنیا تغییر داد. امروز نگاه چین، روسیه و اروپایی‌ها به جمهوری اسلامی ایران، نگاه دیگری است. یعنی می‌گویند بالأخره چه فکر می‌کردیم؟ چون بعد از از دست رفتن سوریه و بعد از مشکلات حزب‌الله، مرتب آمریکایی‌ها القاء می‌کردند ایران ضعیف، امروز می‌گویند ایران قوی در دنیا جا افتاده و فراتر از آن قدرت نوظهور در تراز جهانی ظهور کرده. این دیگر شعار ما نیست، قضاوت دنیاست و بسیار حائز اهمیت است و ایران وضعیت جغرافیای سیاسی دنیا را تغییر می‌دهد. یعنی افول قدرت آمریکا، رژیم صهیونیستی و ظهور قدرت‌های نو. این که ملاحظه می‌کنید در سفر پوتین به پکن، پوتین و شی جین پینگ از این که جهان حتماً چند قدرتی است که نفی قدرت آمریکاست، با صراحت موضع‌گیری می‌کنند، به نظرم بخش مهمی را باید به حساب رزمندگان و ملت عظیم ما که در صحنه انصافاً قدرت‌آفرینی کردند و نمایش اقتدار نظام را در دنیا به نمایش گذاشتند.

سؤال: پیرو فرمایشات شما و نظر به اخباری که در این چند روز داشتیم به ویژه در دو شب گذشته و تحرکاتی که به ویژه در خلیج فارس اتفاق افتاد، نشان داد ایران دست روی ماشه، پیام و مذاکره رد و بدل می‌کند. درست است؟ الان کجای این ماجرا هستیم؟

بروجردی: ترامپ در حالت انفعال است. از این سمت در باتلاق گیر کرده، از آن سمت؛ انتخابات پیش‌رو را دارد، مرتب تندرو‌های حزب جمهوری سرکوفت می‌زنند و اصرار می‌کنند که باید جنگ را ادامه دهی، نتانیاهو و اسرائیلی‌ها که محرک ترامپ هستند؛ او هم مرتب سعی می‌کند جنگ ادامه پیدا کند و احساس ترامپ این است که در این باتلاق هر چه بیشتر فرو می‌رود. یعنی ادامه جنگ به نفع او نیست، منتها به فکر خروج آبرومندانه است، کاری هم نمی‌تواند کند. دیروز بلافاصله بعد از این که دو شناور را یک پهپاد زده، نیروی قدرتمند دریایی ما بلافاصله جواب دادند و اصلاً به قدری اینها آماده هستند که شخصاً آرزویم این است که ما بتوانیم انتقام شهدای مظلوم دنا را بگیریم. یک نوع این است که آمریکا به قعر دریا برود، چون انصافاً دنائت و پستی به خرج دادند، می‌دانستند ناو غیرمسلح است، نمی‌تواند از خود دفاع کند، زدند و بیش از صد نفر را شهید کردند که ان‌شاءالله این اتفاق خواهد افتاد.

سؤال: این تحرکاتی که الان اتفاق می‌افتد، با چه هدفی صورت می‌گیرد؛ همین که درگیر شدیم، قایق‌های ما را زدند یا پهپادشان امروز آمد و ...

بروجردی: این‌ها از این که ایران دارد حرف خودش را به کرسی می‌نشاند. ظرف هفته گذشته معاون وزیر خارجه ما با عمانی‌ها مذاکره کرد. عمان هم ساز و کار جدید حاکمیت جمهوری اسلامی ایران و گسترش اقتدار جمهوری اسلامی ایران در یک منطقه بسیار راهبردی جهانرا پذیرفت. ما داریم با عمانی‌ها صحبت و ساز و کار را تدوین می‌کنیم.

آنها یک طرف تنگه هستند منتها مسیری که تعیین شده در آبراهه ما است، ولی ما با عمان رابطه ویژه داریم، احترام می‌گذاریم و از این که آنها هم به بازی گرفته شوند ابایی نداریم و می‌تواند کمک کند به کل نقشه راه، ولی ما عملا از سیاست راه بینداز و جا بیانداز استفاده کردیم، چون دنیا، دنیای حساب و کتاب نیست، قانون نیست حرف می‌زنند و عمل نمی‌کنند. حمله می‌کنند، ۶۰-۷۰ هزار انسان بیگناه را در غزه به خاک و خون می‌کشند کودکان مظلوم شجره طیبه میناب را به همین صورت، ورزشگاه لامرد را به همین صورت، هیچ ضابطه‌ای قائل نیستند در چنین دنیایی که حرف اول را قدرت می‌زند و ما قدرت داریم، چه عاتی دارد منتظر شویم. انشاالله شرایط عادی شود، مجلس این طرح را تصویب می‌کند، منتها باید آن بشود مکمل. ما رویه‌ای را باید اعمال کنیم و جا بندازیم و دنیا باید بپذیرد. این یکی از دستاورد‌های جنگ است که به ما تحمیل شده. رهبرمان را شهید کردند، هزاران تن از شهروندان ما را به شهادت رساندند، فرماندهان عالیرتبه ما شهید شدند، دست روی دست بگذاریم نگاه کنیم امکان ندارد.

سوال: دیشب با آقای دکتر عزیزی صحبت می‌کردم بخش‌هایی را ایشان گفتند که کجای داستان مذاکره قرار گرفتیم الان همچنان اختلاف بر سر آزادشدن پول‌های بلوکه شده است. امروز خبری آمد که بنا شد نصف آن در زمان قبل از مثلا همین ایام آزاد بشود، نصف مابقی آن مثلا ۶۰ روز دیگر اتفاق بیفتد. خبر‌های اینچنینی در فضای مجازی دارد منتشر می‌شود.

بروجردی: بله گفته می‌شود مثلا حدود ۲۴ میلیارد دلار است. تاکید کردیم و به آمریکا هم دارند فشار می‌آورند چه کار می‌کنید ایران را. دارید ایران تقویت می‌کنید. ما گفتیم حتما شرط است، چون این ۶۰ روز دو تا یکماه است. در مرحله اول بحث رفع محاصره دریایی غیرقانونی آمریکایی‌ها است. حصاری که کشیده‌اند روی آن طرف تنگه و تسهیلاتی که با ضوابط خودمان در تنگه برای تردد ایجاد کنیم که دارد اعمال می‌شود روزی ۲۰-۳۰ کشتی تردد می‌کنند حالا مثلا بیشترش کنیم. شرط دیگر ما آزادسازی ۱۲ میلیارد دلار است. من گزارشی از سفر آقای قالیباف و دکتر عراقچی به قطر دریافت نکردم ولی فکر می‌کنم حضور آقای همتی در این سفر یک پیامش این است که حتما با توجه به این که ۶ میلیارد از پول ما در آنجا بلوکه است، داریم مذاکره می‌کنیم. قطر هم رابطه ویژه با آمریکا دارد به پاکستانی‌ها هم گفتیم این اتفاق نیفتد چیزی در توافق حاصل نخواهد شد.

سوال: یک خبر هم این بود که تایید و یا رد آن را از شما بگیریم که قطری‌ها گفتند میزانی که ایران مدنظرش است آزاد شود را ما پرداخت می‌کنیم بعدا شما آن پول بلوکه شده را ببخشید به ما. یعنی این وسط یک محللی باشد برای حل مسئله.

بروجردی: یعنی چه؟ یعنی پول را از خودشان بدهند؟

سوال: پول را از خودشان بدهند و بعد این پولی که مال ما است ...

بروجردی: حالا آن پول‌ها که عکس ایران که روی آن نیست. آنچه که مهم است ما ۶ میلیارد قطر را آزاد کنیم، بقیه برای هر کجای دنیا که هست در مرحله بعد ۱۲ میلیارد بعدی را آزاد کنیم، این حق ما است. یک وقت هست که می‌خواهند مثلا غرامت دهند، کمک کنند به بازسازی، این نیست، این پول ما است. آمریکایی‌ها با گردن کلفتی نگه داشتند امروز ما می‌خواهیم با گردن کلفتی آزاد کنیم. اقتصاد دنیا هم از طریق این تنگه در اختیار ما است و آمریکایی‌ها می‌دانند و اگر بخواهیم فشار بیشتر وارد کنیم می‌توانیم؛ بنابراین نباید زمان از دست بدهیم و از موضع قدرت. همانطور که آقای دکتر قالیباف، رزمنده دفاع مقدس است. ایشان هم ادبیاتش در پاکستان و هم قطعا در قطر، من گزارش ندارم ولی روحیه ایشان را می‌دانم و با دکتر عراقچی از موضع اقتدار صحبت کردند و فکر می‌کنم اگر آمریکا نخواهد بازی را بهم بزند با فشار رژیم صهیونیستی، ما امیدوار هستیم که بتوانیم بخشی از حق ملت خود را بگیریم.

سوال: پس شروط ۵ گانه که الان مطرح می‌شود، عمده آن همان چیز‌هایی است که پیش از نشست اسلام آباد مطرح می‌شد و آن‌ها نمی‌پذیرفتند. یعنی بحث آزادشدن پول‌های بلوکه شده، رفع محاصره و توقف جنگ در همه جبهه‌ها به ویژه لبنان.

بروجردی: اصلا بند اول آن گره خوردگی ما و لبنان است. لبنان بخشی از امنیت ملی ما است. لبنان کشور مستقلی است، حزب الله بخشی مهم از حاکمیت لبنان است، چه به لحاظ نظامی، چه به لحاظ سیاسی، منتها ما همپیمان هستیم، همانطور که آمریکایی‌ها ناتو را به عنوان همپیمان دارند، جبهه مقاومت همپیمان ما است و به نظر من آن بند اول است. یعنی شرط بسیار بسیار مهمی است و همه می‌دانند اسرائیلی‌ها دارند فشار می‌آورند این اتفاق نیفتد ولی زورشان نخواهد رسید همین کشتار‌های وحشیانه و ظالمانه و جنایتکارانه ...

سوال: یعنی ایران دارد به آمریکا می‌گوید که اگر این شروط را پذیرفتی تازه اجازه پیدا می‌کنی سر میز مذاکره با من بنشینی و با هم صحبت کنیم.

بروجردی: همین طور است. شرط لازم توافق مرحله اول این ۵ تا شرط است. به آنها هم گفتیم هیچ بحثی در مرحله اول راجع به هسته‌ای نخواهیم داشت. خیلی آنها را فشار آوردند. ۵ شرط، یک مجموعه‌ای است که حتما باید در این مجموعه آنها را بپذیرند. حالا سعی می‌کنند بازی در بیاورند، اما امیدواریم بتوانیم این بخش از حقوق ملت خود را استیفا کنیم.

سوال: فکر می‌کنید با توجه به فضایی که وجود دارد داریم نزدیک به توافق می‌شویم؟

بروجردی: در سطح بالا بدبینی به آمریکا همچنان وجود دارد. همان‌طور که دیروز این حرکت بچه گانه، حرکت پهپادی را در خلیج فارس انجام دادند در جزیره سیری و اینجاها. ممکن است باز با فشار‌هایی بیاورند. شرایط برای آمریکا خوب نیست، این نکته خیلی مهم است. شرایط ترامپ خوب نیست و آن انتخاب دیگری ندارد جز این که بیاید و تن به این توافق دهد و حقوق ما را پرداخت کند.

سوال: آیا نکته‌ای به‌عنوان جمع بندی باقی مانده است که می‌خواهید اشاره کنید؟

بروجردی: همچنان در هر صحبتی علاقه‌مند هستم سر تعظیم در مقابل عظمت ملت ایران فرود بیاورم. انصافا خسته نباشند، خیلی بازتاب جهانی گسترده‌ای دارد. امروز سفارت کوبا بودیم با رئیس گروه دوستی مجلس رفتیم آنجا. اعلام کردیم به ایشان ما در کنار شما هستیم. شما یار ما در دوران سختی‌ها بودید در دوران کرونا که به ما واکسن نمی‌دادند. می‌دانید کوبا درجه یک دنیا است در تولید واکسن. هم واکسن دادند، هم فناوری تولید واکسن را منتقل کردند. گفتم کنار شما هستیم محکم. این نکته خیلی مهم است که با الگوی جان‌فدای ایران، با الگوی کوبایی ۶ میلیون تن از جمعیت ۱۱ میلیونی کوبا ثبت نام کردند و در عرصه حضور دارند و این یک جور، انتقال فناوری به بیرون مرزهای ما است.