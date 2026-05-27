موقوفه بابرصا شهرستان لنجان پس از ۱۰ سال توقف‌ زمینه اجرای نیت واقف فراهم شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان لنجان از اجرای نیت موقوفه بابرصاد پس از سال‌ها توقف خبر داد و گفت: با تبدیل به احسن این موقوفه، زمینه اجرای نیت واقف فراهم شد.

ابراهیمی اظهار کرد: موقوفه مرحومه بابرصاد شامل ۹۳ متر زمین مشاعی در دل یک پلاک ۱۸۷۰ متری در منطقه صنعتی فولادشهر بود که طی ۱۰ سال گذشته وقف شده بود، اما به دلیل مشاعی بودن، اجرای نیت آن متوقف مانده بود.

وی افزود: با پیگیری‌های اداره اجرایی شهرستان و مساعدت ترحمی مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان، موضوع تبدیل به احسن این موقوفه در دستور کار قرار گرفت و با دریافت مجوز از حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر خاموشی نماینده ولی‌فقیه در سازمان اوقافگ و امورخیریه، ، این فرآیند به نتیجه رسید.

رئیس اداره اوقاف شهرستان لنجان ادامه داد: در نهایت، این موقوفه با یک باب دفتر اداری در مجتمع تجاری الغدیر زرین‌شهر تبدیل به احسن شد و با اجاره‌ای که از محل این دفتر اداری حاصل می‌شود، امکان اجرای نیت واقف فراهم شده است.

ابراهیمی تأکید کرد: این اقدام نمونه‌ای از پیگیری‌های مؤثر در راستای احیای موقوفات و تحقق نیات واقفان است که می‌تواند زمینه بهره‌مندی بهتر مردم از برکات وقف را فراهم کند.