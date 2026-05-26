برپایی موکبهای غدیر در تبریز به یاد شهدا
دبیر بنیاد بین المللی ستاد غدیر آذربایجان شرقی از برپایی موکبهای غدیر در کلان شهر تبریز به یاد شهدا خبر داد.
وی همچنین با اعلام اینکه شعار محوری برنامههای دهه امامت و ولایت امسال با عنوان بعثت امت در امتداد غدیر نامگذاری شده است اظهار داشت: برنامههای امسال با توجه به شرایط کنونی و شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی و شهدای مردمی و رزمندگان با محور حماسی و در راستای ایستادگی مردم برگزار میشود.
دبیر بنیاد بین المللی ستاد غدیر آذربایجان شرقی همچنین با اشاره به اهدای ۳۱۳ دوچرخه، ۳۱۳ سفر کربلا و ۱۰ میلیون کمک هزینه برای زوجهای جدید گفت:برنامه متمرکز و مردمی روز غدیر از ساعت ۱۷ در ارتش شمالی به سمت میدان ساعت با حضور گسترده مردم در قالب برنامههای مختلف حماسی و با یاد و نام امام راحل که معمار انقلاب اسلامی است برگزار خواهد شد.
حجت الاسلام سرایی اجرای سرود هزار نفری همزمان با مراسم روز غدیر، ارائه خدمات پزشکی در چندین نقطه تبریز، اهدای گلهای خانگی به مردم، رژه خودرویی، همایش سه هزار نفری حیدریون، همایش بانوان غدیری و چندین برنامه دیگر را از جمله عناوین برنامههای بزرگداشت روز غدیر نام برد.
امیر نصیربیگی معاون شهردار و رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز از اجرای دومین دوره پویش رسانهای علی شیعهسی با همکاری بسیج رسانه خبر داد و گفت: این پویش در قالبهای تیتر، عکس و فیلم با محوریت تبیین فلسفه غدیر برگزار میشود.
در پایان مراسم از نرمافزار خادمان غدیر (خادم علوی) رونمایی شد که به همت جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی برای ثبتنام مواکب و مشارکت اقشار مختلف تهیه شده و از روز شنبه در دسترس عموم قرار میگیرد.