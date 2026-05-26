به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در هشتاد و هفتمین شب از شب‌های روشن پایداری و خونخواهی رهبر شهید انقلاب و شهدای جنگ تحمیلی سوم، مردم مقاوم آذربایجان غربی همپاوهمنوابادیگر ایرانیان سرافراز به خیابان آمدند.

قشرهای مختلف مردم بصیر وغیور آذربایجان غربی با مقاومتی مثال زدنی برای دفاع از وطن در صحنه وسنگرخیابان حضورداشتند وبرادامه راه رهبر شهید انقلاب و شهدای جنگ تحمیلی سوم تأکید کردند.

آذربایجان‌غربی باوجود داشتن اقوام، ادیان ومذاهب گونان نمونه بارزی از وحدت درعین کثرت است چراکه عشق به ایران و انقلاب زیر سایه پرچم جمهوری اسلامی ایران به اتحادو انسجام می رساند.