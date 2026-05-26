تخصیص ۲ دستگاه «کتابخانه سیار» به مناطق محروم کهگیلویه و بویراحمد
دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور گفت: ۲ دستگاه خودروی کتابخانه سیار به کهگیلویه و بویراحمد تخصیص یافت، هرچند نیاز این استان فراتر از این تعداد است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، آزاده نظربلند دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور در جریان بیستویکمین سفر استانی با همراهی محمد خلج؛ دستیار دبیرکل و جمعی از مدیران ارشد نهاد، با یدالله رحمانی؛ استاندار کهگیلویه و بویراحمد دیدار کرد.
دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور در این دیدار با اشاره به جذب اعتبارات سال ۱۴۰۴ و عملیاتی شدن خرید تجهیزات جدید، بیان کرد: از مجموع ۳۰ دستگاه کتابخانه سیار خریداری شده، اولویت با مناطق محروم و استانهایی است که با کمبود زیرساختهای ثابت مواجه هستند. بر همین اساس، دو دستگاه خودروی کتابخانه سیار به استان کهگیلویه و بویراحمد تخصیص یافت، هرچند نیاز این استان فراتر از این تعداد است.
وی با اشاره به هزینههای خرید و تجهیز کامل این کتابخانههای سیار افزود: این اعتبارات با عنوان «توسعه خدمات فرهنگی در مناطق محروم» از سازمان برنامه و بودجه اخذ شده تا خدماتی فراتر از تملکهای استانی به مناطق دورافتاده ارائه شود.
نظربلند با تأکید بر تفاوت ماهوی خدمات کتابخانههای سیار با مراکز ثابت، گفت: این واحدها به دلیل حضور در محل زندگی شهروندان، ارتباط مستقیم با مدارس و خانوادهها و طراحی خاص فضای داخلی و خارجی، برای مخاطبان بهویژه کودکان و نوجوانان بسیار جذاب هستند. در کنار امانت کتاب، برنامههای فرهنگی و جنبی نیز با استفاده از میز و صندلیهای مخصوص و فضای داخل کامیونت اجرا میشود.
دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی در ادامه با اشاره به وضعیت زیرساختهای کتابخانهای در کهگیلویه و بویراحمد، بیان کرد: این استان علاوه بر کمبود کتابخانه سیار، در زمینه بنای ساختمانهای ثابت، تجهیزات و مخزن کتاب نیز با نقصان جدی مواجه است. با توجه به ظرفیت صنایع و خیرین در استان، انتظار میرود استانداری و بخش خصوصی نیز در تامین اعتبار برای خرید حداقل دو دستگاه کتابخانه سیار دیگر مشارکت کنند تا نقاط بیشتری از استان تحت پوشش قرار گیرد.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با همافزایی ظرفیتهای ملی و استانی، ضعفهای موجود در زیرساختهای فرهنگی این منطقه برطرف شود.
یدالله رحمانی؛ استاندار کهگیلویه و بویراحمد نیز در این دیدار به تشریح جامع ظرفیتهای اقتصادی، پیشینه حماسی و چالشهای زیرساختی استان کهگیلویه و بویراحمد پرداخت و بر ضرورت توسعه فضاهای فرهنگی برای شکوفایی استعدادهای بومی تاکید کرد.
وی با بیان اینکه کهگیلویه و بویراحمد یک درصد وسعت و جمعیت کشور را داراست، گفت: این استان با وجود وسعت کم، از پتانسیلهای بسیار بالایی برخوردار است. در حوزه گردشگری ۲۰۰۰ اثر تاریخی (۷۸۰ اثر ثبت ملی و بلاد شاپور در آستانه ثبت جهانی) و بیش از ۳۰۰ جاذبه طبیعی و زیارتگاهی در این استان وجود دارد.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به پراکندگی شدید جمعیت در این استان، افزود: ۴۴ درصد جمعیت استان روستایی است که ۱۷ درصد از میانگین کشوری بالاتر است. از ۱۶۴۳ روستای دارای سکنه، ۹۲۳ روستا زیر ۲۰ خانوار جمعیت دارند که خدماتی همچون آب، برق، گاز و فضاهای فرهنگی را مطالبه میکنند.
رحمانی در بخش دیگری از سخنانش، درباره نقش حیاتی کتابخانههای عمومی در تربیت نیروی انسانی مستعد، اظهار کرد: با توجه به پراکندگی روستاها، کتابخانههای سیار میتوانند در هر منطقه ۱۰ تا ۱۵ نقطه را پوشش دهند. استانداری برای تأمین زیرساختها و راهاندازی حداقل یک کتابخانه جدید در سال جاری، همکاری لازم را بهعمل میآورد تا زمینه بروز خلاقیت و استعدادهای جوانان استان بیش از پیش فراهم شود.