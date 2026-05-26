ارتقاء جایگاه روابطعمومیها در دستگاههای اجرایی
استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: روابطعمومیها نقش بیبدیلی در بازتاب صادقانه عملکرد دولت و تحقق اهداف توسعهای کشور دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، استاندار در نشست شورای روابطعمومیهای استان، ضمن تشکر از زحمات مدیران و کارشناسان این حوزه، خواستار تدوین دستورالعمل ارتقای جایگاه روابطعمومیها در دستگاههای اجرایی و افزایش تعامل هنرمندانه آنها با مدیران و مردم شد.
یداله رحمانی با اشاره به شرایط حساس کشور و اهمیت پیشبرد برنامههای «دولت وفاق ملی» تصریح کرد: روابطعمومیها باید دو وظیفه کلیدی نخست بازتاب عملکرد، برنامههای دستگاه اجرایی به مردم و دوم دریافت بازخوردها و مطالبات مردمی و انتقال بیواسطه آن به مدیران را به موازات هم پیش ببرند.
وی ادامه داد: این تعامل دوطرفه، کلید اصلی کاهش ابهامات، رفع فاصله میان مردم و مسئولان و پر کردن شکافهای احتمالی است.
استاندار افزود: جایگاه روابطعمومی در ساختار سازمانی، جایگاهی مستقیم و نزدیک به مدیریت است، اما عینیتبخشی به این جایگاه، مستلزم تعامل دوسویه است.
رحمانی عنوان کرد: اگرچه نگاه مدیران به این حوزه اهمیت بسزایی دارد، اما نبوغ و توانمندی مسئول روابطعمومی در نحوه ارتباط، خلاقیت، عامل تعیینکنندهای در موفقیت این جایگاه دارد.
وی تأکید کرد: باید مسائل و مشکلات روابطعمومیها احصا و در قالب دستورالعملی مشخص در شورای اطلاعرسانی استان مصوب و به تمامی دستگاههای اجرایی ابلاغ شود تا زمینه حضور افراد خلاق و توانمند در این عرصه فراهم شود.
روابط عمومی استانداری کهگیلویه و بویراحمد، با اشاره به سختیها و فشارهای کاری این حوزه، تصریح کرد: روابطعمومی باید بازتابدهنده مسائل، چالشها و صدای مردم باشد و با پایش دقیقِ محیط، بازخوردهای سازنده را به بدنه مدیریتی منتقل کند.
محسن عسکری با تأکید بر اینکه روابطعمومیها باید در تغییر رفتار و فرهنگ سازمانی پیشرو باشند، گفت: شوربختانه در استان ما، برخی مدیران رسانهگریز هستند و روابطعمومیهای خلاق و کارآمد باید بتوانند با تکیه بر دانش و تخصص، این نگاه را تغییر دهند و به عنوان پل ارتباطی، فضای تعاملی سازمان را بهبود بخشند.
وی به وضعیت «شورای هماهنگی روابطعمومیهای استان» اشاره کرد و افزود: این شورا برای مدتی دچار رکود شده بود، اما اکنون در تلاش هستیم با فعالسازی کمیتههای آن را به یک بازوی قدرتمند، خودکفا و جریانساز تبدیل کنیم تا دیگر نیازی به تکیه بر منابع محدود دستگاههای دیگر نباشد.
عسکری با بیان اینکه نگاه سنتی به روابطعمومی باید جای خود را به رویکردهای تحولخواه بدهد، اظهار کرد: یکی از الزامات اساسی برای مدیران دستگاههای اجرایی، برقراری ارتباط مؤثر با رسانهها و ارتقای شأن روابطعمومی است؛ چرا که روابطعمومی کارآمد میتواند به عنوان بازوی فکری و اجرایی مدیران عمل کند.
وی با اشاره به ضرورت بازنگری در عملکرد شورای هماهنگی روابطعمومیها افزود: این شورا در گذشته به دلایل مختلف دچار رکود شده بود، اما اکنون در حال طراحی سازوکارهایی برای خروج از این وضعیت هستیم.
عسکری گفت: تدوین برنامه جامع آموزشی، تشکیل صندوق قرضالحسنه برای فعالان این حوزه، دریافت حق عضویت سالانه برای خودکفایی شورا و ایجاد ساختار مالی مستقل از جمله برنامههایی است که با هدف تقویت شبکه روابطعمومیهای استان دنبال میشود.