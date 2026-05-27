به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان ؛ سرپرست اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت: در بررسی گزارش مردمی و رصد میدانی گشت های مشترک نظارتی تعزیرات حکومتی شش واحد صنفی داروخانه متخلف شناسایی و پرونده های تخلفات آنها در شعبه ششم ویژه رسیدگی به تخلفات حوزه بهداشت ، دارو و درمان تعزیرات حکومتی اصفهان رسیدگی شد.

براتعلی صالحی افزود: تخلفات حضور نداشتن مسئول فنی و ارائه دارو مازاد بر نسخه تجویزی پزشک برای بیمار با توجه به مستندات گزارش پرونده محرز شد و شعبه متصدیان این ۶ داروخانه متخلف را در مجموع به پرداخت ۹ میلیارد ریال جزای نقدی و همچنین درج عنوان تخلف در پروانه فعالیت محکوم کرد.

صالحی گفت: تلاش تعزیرات در برخورد با سودجویان و قانون شکنان است که در این نظارت ها یکی از این داروخانه ها به پلمب تعزیری محل واحد محکوم و احکام اجرا شد.

سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان افزود: گزارشات تخلف این داروخانه های مستقر در شهر اصفهان در کمسیون ماده ۱۱ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بررسی و عناوین تخلف در تعزیرات حکومتی رسیدگی شد.