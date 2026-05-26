فراهم شدن زمینه تولید ۴ هزار تن ماهی سردابی در لرستان
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان گفت: موانع تولید چهار هزار تن ماهی سردآبی با اعتبار یک هزار میلیارد تومان و ظرفیت اشتغالزایی ۳۰۰ نفر در استان برطرف میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان در جمع خبرنگاران در محل شیلات لرستان اظهارداشت: جلسهای با مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران و معاونین حقوقی و فنی این شرکت برگزار شد تا مشکل حمایت از سرمایه گذار بخش خصوصی و عقد قرارداد در این خصوص برطرف شود.
امید امیدی شاه آباد ضمن تشریح وضع موجود تولید آبزیان در استان، زود بازده بودن طرحهای شیلات و اهمیت رفع مشکل اینگونه پروژهها، ادامه داد: پیگیری این طرح در راستای تحقق شعار سال و بهبود معیشت و اشتغال استان، در دستور کار قرار گرفت.
وی ادامه داد: توضیحات فنی لازم در این جلسه ارائه، رفع مشکلات و عقد قرارداد سرمایهگذار بخش خصوصی با همکاری مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، تسهیل شد و مسئولان این شرکت نسبت به امضای قرارداد مذکور و همکاری موثر قول مساعد دادند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان یادآور شد: با رفع این مشکل زمینه تولید چهار هزار تن ماهیان سردآبی به شکل پرورش ماهی در قفس با حجم سرمایهگذاری بیش از یک همت، و فرصت اشتغال بیش از ۳۰۰ نفر بصورت مستقیم فراهم خواهد شد.
امیدی شاه آباد با اشاره به ظرفیتهای ویژه لرستان در حوزه شیلات و آبزیان اظهار داشت: میزان تولید ماهیان سردآبی استان در سال گذشته ۳۹هزار و ۶۷۵ تن، ماهیان خاویاری ۲ هزار و ۵۰۰ تن، ماهیان گرمابی ۲ هزار و ۴۴۳ تن و بچه ماهی و تخم چشم زده ۱۴۶ میلیون قطعه بود.