هشتصد و پنجاه و چهارمین نشست شورای فرهنگ عمومی کشور، امروز پنجم خرداد به ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد و راهبرد‌ها و برنامه‌های ارتقای فرهنگ شهروندی در این نشست بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، قادر آشنا دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ ۴۰ روزه و تبریک حماسه آزاد سازی خرمشهر، درباره راهبرد‌ها و برنامه‌های ارتقای فرهنگ شهروندی گفت: این طرح در دست اقدام است و چهار مؤلفه اخلاق شهروندی، قانون مداری، مسئولیت پذیری و تعلق هویت مکانی در این برنامه در اولویت قرار گرفته است.

وی در ادامه درباره برنامه‌های ارتقای فرهنگ شهروندی افزود: در این برنامه‌ها مبانی اعتقادی و دینی تقویت شده و تکالیف و مسئولیت‌ها در کنار هم دیده شده است.

در ادامه، آقای آقابابا با اشاره به اهداف کلی این برنامه، گفت: پنج هدف کلان در این برنامه‌ها و راهبرد‌ها مورد توجه ویژه قرار گرفته است و به دنبال تحقق این اهداف هستیم.

وی افزود: نهادینه‌سازی ارزش‌ها و رفتار‌های شهروندی فعال در هه قشرها و مناطق کشور از طریق آموزش، توانمندسازی، ایجاد فرصت و اصلاح قوانین و ساز و کارها؛ استقرار نظام حکمرانی فرهنگ شهروندی بر اساس الگوی مشارکت هم‌افزای بخش‌های دولتی، مدنی و خصوصی؛ تقویت قانون مداری، اخلاق شهروندی، احساس تعلق به میهن اسلامی و افزایش هویت و همبستگی اجتماعی؛ توسعه مشارکت مردمی؛ تقویت نهاد‌های مدنی؛ ارتقای مسئولیت پذیری اجتماعی در میان آحاد جامعه؛ ارتقای سطح پاسخگویی نهاد‌های عمومی در قبال حقوق قانونی شهروندان برای تقویت اعتماد عمومی؛ اهداف کلان در نظر گرفته شده در این برنامه‌ها است.

در این نشست، مسعود نصرتی معاون عمرانی و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور نیز گزارشی از کارهای و برنامه‌های در دست اقدام درباره فرهنگ شهروندی را ارائه و اعلام آمادگی کرد که دبیرخانه‌ای در این سازمان برای فرهنگ شهروندی تشکیل شود.

نسبت اختیارها، منابع و پاسخگویی دستگاه‌ها، توجه به نقش مردم در برنامه‌های راهبردی، مشخص کردن کارهای پیشران و پشتیبان، تعیین شاخص‌های سنجش و ارزیابی، عدالت اجتماعی، مشخص شدن پیوست‌های فرهنگی و اجتماعی در نظام برنامه‌ریزی و پی‌گیری عملیاتی شدن شرح وظیفه‌های دستگاه‌ها و نهاد‌ها از جمله موضوع‌های مطرح شده اعضای نشست بود که به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.

گفتنی است، هشتصد و پنجاه و چهارمین نشست شورای فرهنگ عمومی کشور، امروز به ریاست سید عباس صالحی، دبیری قادر آشنا و با حضور مسعود نصرتی، معاون عمرانی و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور و اعضای شورا برگزار شد.