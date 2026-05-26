به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کهگیلویه و بویراحمد؛ مجری بنیاد علوی در استان گفت: این نمایشگاه با هدف توسعه بازار و بازار رسانی محصولات تولیدی حاصل از طرح‌های اشتغال زایی بنیاد علوی در شهرستان بهمیی ایجاد شد که با اجرای این طرح برای بیش از ۱۰۰ نفر اشتغالزایی ایجاد شد.

علی نیکبخت افزود: در تولید این محصولات و برپایی این بازارچه تمرکز بر تولید محصولات جایگزینِ محصولات پلاستیکی و یکبار مصرف است.

وی ادامه داد: این محصولات از مواد اولیه بومی و شاخ و برگ درختان در قالب، ظرف آشپزخانه، جای نان، سفره، و دیگر محصولات محلی تولید شده اند.

