پخش زنده
امروز: -
مردم انقلابی ارومیه در هشتادو هفتمین شب از شبهای پایداری بر حراست از تمامیت ارضی میهن اسلامی تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، قشرها وگروه های مختلف مردم ارومیه باردیگر با حضور گسترده درخیابان امام و میدان ولایت فقیه بر ایستادگی بر عهد و پیمان خود با رهبرانقلاب و پاسداری از نظام و انقلاب تاکید کردند.
پیام این حضور گسترده، اقتدار،اتحاد و انسجام ملی حول پرچم جمهوری اسلامی ایران است.
شرکتکنندگان در این تجمعات شبانه برمقابله با تمامی توطئههای دشمنان و خونخواهی رهبر شهید انقلاب و شهدای گرانقدر جنگ تحمیلی سوم تأکید کردند.