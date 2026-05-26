به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، قشرها وگروه های مختلف مردم ارومیه باردیگر با حضور گسترده درخیابان امام و میدان ولایت فقیه بر ایستادگی بر عهد و پیمان خود با رهبرانقلاب و پاسداری از نظام و انقلاب تاکید کردند.

پیام این حضور گسترده، اقتدار،اتحاد و انسجام ملی حول پرچم جمهوری اسلامی ایران است.

شرکت‌کنندگان در این تجمعات شبانه برمقابله با تمامی توطئه‌های دشمنان و خونخواهی رهبر شهید انقلاب و شهدای گرانقدر جنگ تحمیلی سوم تأکید کردند.