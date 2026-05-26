رئیس جمهور در پیامی نوشت؛ فرا رسیدن عید سعید قربان، تجلیگاه شکوهمند تعبد، مطلع نورانی ایثار و عالیترین جلوه تسلیم در پیشگاه حضرت حق را به ملت سرافراز ایران و آحاد امت بزرگ اسلامی، صمیمانه تهنیت میگویم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای مسعود پزشکیان در پیام تبریک عید سعید قربان، این عید بزرگ را رمز عبور آگاهانه انسان از دلبستگیهای دنیوی و ابتلاهای بزرگ برای نیل به افقهای روشن رستگاری دانست و تصریح کرد: در جهان پرتلاطم امروز که آتش ظلم، اشغالگری و زیادهخواهی مستکبران زمانه افروخته است، عید قربان، پیام رسای کرامت، آزادگی و نهراسیدن از فرعونهای زمانه است.
رئیس جمهور در ادامه با تأکید بر اینکه امت اسلامی میداند گشودهشدن دروازههای نصرت الهی در گرو وفاق، اعتصام به حبلالله و ایستادگی همهجانبه در برابر جبهه کفر و بیعدالتی است، نوشت: جمهوری اسلامی ایران در عین آنکه دست برادری و تعامل عزتمندانه را به سوی این امت دراز میکند، در صیانت از وجب به وجب این خاک پاک و حراست از اقتدار ملی خویش، ذرهای تردید به خود راه نمیدهد.
متن پیام رئیس جمهور به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
«لَنْ یَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَ لَا دِمَاؤُهَا وَلکِنْ یَنَالُهُ التَّقْوَی مِنْکُمْ»
عید قربان، رمز عبور آگاهانه انسان از دلبستگیهای دنیوی و ابتلاهای بزرگ برای نیل به افقهای روشن رستگاری است. شیخالانبیا و پدر توحید، حضرت ابراهیم خلیلالله علیهالسلام، در این روز عظیم به بشریت آموخت که ایمان راستین، نه در گفتار، بلکه در پایداری در غایت سختیها، ایستادگی بر سر حق و قربانی کردن عزیزترین تعلقها در پای اراده الهی، محک میخورد.
امروز، آموزه حیاتی عید قربان برای ملت بزرگ ایران، بیش از هر زمان دیگر، معنای عینی و سترگ یافته است؛ در ایستگاهی از تاریخ که میهن عزیز ما در برابر تحریمها، هجمهها و شدائد ظالمانه ایستاده است، مفهوم عید قربان در سیمای پرصلابت خانوادههای معظم شهدا، در پایمردی رزمندگان غیور و در صبر و همدلی بیبدیل این ملت، متجلی است. همه ما امروز در حال مشق همان مکتب ابراهیمی هستیم و با ایستادگی مدبرانه، انسجام هوشیارانه و جانفشانی مجاهدانه برای بقای استقلال، عزت و امنیت کشور میکوشیم.
در جهان پرتلاطم امروز که آتش ظلم، اشغالگری و زیادهخواهی مستکبران زمانه افروخته است، عید قربان، پیام رسای کرامت، آزادگی و نهراسیدن از فرعونهای زمانه است. امت اسلامی میداند که گشودهشدن دروازههای نصرت الهی در گرو وفاق، اعتصام به حبلالله و ایستادگی همهجانبه در برابر جبهه کفر و بیعدالتی است و جمهوری اسلامی ایران در عین آنکه دست برادری و تعامل عزتمندانه را به سوی این امت دراز میکند، در صیانت از وجب به وجب این خاک پاک و حراست از اقتدار ملی خویش، ذرهای تردید به خود راه نمیدهد.
اینجانب با تکریم دوباره این عید کبیر، یاد و خاطره حماسهسازان وطن، شهیدان والامقام جنگ تحمیلی سوم، بهخصوص امام شهید انقلاب اسلامی و همه مجاهدانی که جان عزیز خویش را قربانی امنیت و سرافرازی ایران اسلامی کردند، گرامی میدارم.
از آستان پروردگار مقتدر متعال، مسئلت دارم که در سایه طاعت و پایداری، فتح و ظفر و آرامش و شکوفایی روزافزون را نصیب این ملت خستگیناپذیر و پایدار کند.
مسعود پزشکیان
رئیسجمهوری اسلامی ایران