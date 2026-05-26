نجات ۵۰ ساکن برج مسکونی از میان آتش و دود در شهرک سفیر امید تبریز
عصر امروز با گزارش آتش سوزی و گرفتاری ساکنان یک ساختمان مسکونی ۱۲ طبقه در شهرک سفیر امید تیمهایی از آتش نشانی تبریز برای اطفا و امداد عازم محل حادثه شدند و ۵۰ ساکن این ساختمان را نجات دادند.
وی در شرح عملیات این حادثه گفت:تیمهای اعزامی با تقسیم بندی عملیاتی، گروهی از آتش نشانان عملیات اطفای حریق را در پیش گرفته و گروه دیگری از نیروها نیز عملیات جستجو و نجات را ادامه دادند.
نوبری افزود: بخشی از ساکنان این ساختمان که بر اثر دود گرفتگی در داخل ساختمان گرفتار و یا جهت نجات از دود خود را به پشت بام رسانده بودند با تلاش نیروهای اعزامی به منطقه امن منتقل و جهت مداوا در اختیار عوامل اورژانس قرار گرفتند.
وی گفت:بخشی از آتش نشانان ضمن اطفای حریق با اجرای عملیات تخلیه دود از ساختمان و ایمن سازی محل به عملیات خاتمه دادند.