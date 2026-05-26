سرپرست اداره فوریت‌های برق منطقه شرق کرج در گفتگو با خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، گفت: با توجه به مصرف زیاد برق در مجتمع‌های تجاری به ویژه در ساعات اوج مصرف شبانه روز؛ صاحبان این مجتمع‌ها پس از بستن قرارداد با اداره برق و نصب کنتور هوشمند میزان مصرف شان محاسبه می‌شود و بر همین اساس باید با تهیه ژنراتور؛ برق مصرفی شأن را تامین کنند.

مسعود صادق دقیقی مزیت این طرح را خاموش نشدن برق مجتمع تجاری حتی در ساعات اوج مصرف و رونق کسب و کار؛ کم شدن فشار شبکه برق و کاهش خاموشی های. سراسری عنوان کرد.