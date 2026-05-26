مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان شمالی گفت: سرمایهگذار برای ۶۰ درصد بستههای سرمایهگذاری گردشگری تهیهشده در استان جذب شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، احمد دیناری با اشاره به کارهای انجامشده در حوزه آمادهسازی فرصتهای سرمایهگذاری، اظهار کرد: از مجموع ۱۵ بسته سرمایهگذاری گردشگری تهیهشده در خراسان شمالی، برای ۹ بسته سرمایهگذار جذب و موافقت اصولی به نام متقاضیان صادر شده است.
مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان شمالی با بیان اینکه تهیه این بستهها با هدف تسهیل، تسریع و جهتدهی به جریان سرمایه در صنعت گردشگری استان انجام شده است، گفت: این بستهها، نقش یک نقشه راه را برای سرمایهگذار ایفا میکنند تا با کاهش ریسکها، زمینه افزایش بازدهی و هدایت سرمایه به سمت اولویتهای توسعه گردشگری فراهم شود.
دیناری تصریح کرد: بسته سرمایهگذاری در حقیقت محصولی است که فرصتهای خام را به طرحهای آماده اجرا تبدیل میکند و این امکان را به سرمایهگذار میدهد که با اطمینان و سهولت بیشتری وارد عرصه سرمایهگذاری شود.
او تأکید کرد: امسال، رویکرد اداره کل، تقویت زیرساختهای جذب سرمایه، شناسایی ظرفیتهای بکر گردشگری و فراهم کردن بستر لازم برای حضور مؤثر سرمایهگذاران در طرحهای اولویتدار استان است.
دیناری ادامه داد: بستههای سرمایهگذاری گردشگری، نهتنها موجب شفافسازی مسیر ورود سرمایه میشوند، بلکه میتوانند در کوتاهکردن فرایندهای اداری و افزایش جذابیت اقتصادی طرحها نیز نقش مهمی ایفا کنند.
به گفته مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان شمالی، توسعه این بستهها و معرفی آنها به سرمایهگذاران، یکی از راهبردهای اصلی استان برای رونقبخشی به صنعت گردشگری، ایجاد اشتغال پایدار و بهرهبرداری اصولی از ظرفیتهای متنوع طبیعی و فرهنگی خراسان شمالی بهشمار میرود.