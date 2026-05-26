جزایر سلیمان، مجمعالجزایر کوچک، اما راهبردی اقیانوسیه، در سال ۲۰۲۵ موفق شد موفقترین فصل گردشگری خود پس از همهگیری کرونا را ثبت کند؛ رشدی که با افزایش ۱۳.۶ درصدی ورود گردشگران، توسعه دیپلماسی گردشگری، میزبانی نشستهای مهم منطقهای و اجرای توافق لغو روادید با چین، این کشور را در آستانه بازگشت کامل به دوران طلایی پیش از کرونا قرار داده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جزایر سلیمان در سال ۲۰۲۵ توانست با ثبت چشمگیر رشد گردشگری، بار دیگر جایگاه خود را بهعنوان یکی از مقاصد نوظهور و جذاب اقیانوسیه تثبیت کند؛ روندی که کارشناسان آن را نشانهای از احیای تدریجی اقتصاد گردشگری در کشورهای جزیرهای پس از بحران کرونا ارزیابی میکنند.
بر اساس آمار منتشرشده از سوی اداره ملی آمار جزایر سلیمان، شمار گردشگران ورودی این کشور در فاصله ژانویه تا دسامبر ۲۰۲۵ با رشد ۱۳.۶ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۴، به ۲۸ هزار و ۵۴۸ نفر رسید؛ رقمی که تنها ۳۸۲ نفر کمتر از رکورد تاریخی سال ۲۰۱۹ است؛ دورهای که اندکی بعد، این کشور برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، مرزهای خود را به مدت حدود ۸۰۰ روز بست.
تحلیل دادههای گردشگری نشان میدهد که موتور اصلی این رشد، افزایش سفرهای تفریحی و اوقات فراغت بوده است؛ بهگونهای که ورود گردشگران با اهداف تفریحی در سال ۲۰۲۵ نسبت به سال قبل، ۳۴.۳ درصد افزایش یافت. این تحول، بیانگر بازگشت تدریجی اعتماد گردشگران بینالمللی به مقاصد جزیرهای و طبیعتمحور اقیانوس آرام است.
در این میان، گردشگران چینی بیشترین سهم را در رشد بازار گردشگری جزایر سلیمان ایفا کردند. آمارها نشان میدهد تعداد بازدیدکنندگان چینی در سال ۲۰۲۵ نسبت به سال قبل، ۶۴.۵ درصد افزایش یافته است؛ جهشی که بیشتر تحت تأثیر اجرای توافق دوجانبه لغو روادید میان چین و جزایر سلیمان در نوامبر ۲۰۲۴ روی داده است و بهعنوان یکی از مهمترین محرکهای رونق گردشگری این کشور شناخته میشود.
همچنین، استرالیا همچنان بزرگترین بازار مبدأ گردشگران جزایر سلیمان باقی ماند. شمار گردشگران استرالیایی در سال ۲۰۲۵ نسبت به سال قبل ۱۵.۴ درصد رشد کرد و در مجموع، ۳۲.۳ درصد کل گردشگران ورودی این کشور را تشکیل داد. ورود گردشگران نیوزیلندی نیز با رشد ۱۴.۵ درصدی همراه بود، در حالی که بازار فیجی تقریبا در وضعیت ثابت باقی ماند و تنها ۰.۱ درصد افزایش را تجربه کرد.
کارشناسان حوزه گردشگری معتقدند میزبانی نشستهای مهم منطقهای در سال گذشته، نقش تعیینکنندهای در افزایش دیدهشدن بینالمللی جزایر سلیمان داشته است. برگزاری پنجاه و چهارمین نشست رهبران مجمع جزایر اقیانوس آرام و همچنین نشست وزیران آب و مدیریت فاضلاب اقیانوس آرام، موجب افزایش سفرهای رسمی، رسانهای و تجاری به این کشور شد و به تقویت نماد گردشگری آن کمک کرد.
در همین جهت، ماههای اوت و سپتامبر ۲۰۲۵، همزمان با برگزاری این رویدادها، بیشترین حجم ورود گردشگران را به ثبت رساندند و صنعت گردشگری این کشور را وارد مرحلهای تازه از بازیابی اقتصادی کردند.
دگنال درووکه، مدیرعامل موقت سازمان گردشگری جزایر سلیمان، با اشاره به روند رو به رشد صنعت گردشگری این کشور تاکید کرد: تمرکز ما همچنان بر بازسازی و افزایش ورود گردشگران از بازارهای اصلی مبدأ است و نتایج سال ۲۰۲۵ بهروشنی نشان میدهد که جزایر سلیمان در مسیر بازگشت کامل به سطح پیش از کرونا و حتی فراتر رفتن از آن قرار دارد.
جزایر سلیمان با برخورداری از ظرفیتهای کمنظیر در حوزه غواصی، طبیعت بکر، تنوع زیستی دریایی و میراثفرهنگی بومی، اکنون تلاش میکند با تکیه بر دیپلماسی گردشگری، توسعه زیرساختها و تسهیل ارتباطات بینالمللی، سهم پررنگتری از بازار گردشگری اقیانوسیه و آسیا ـ اقیانوس آرام را به خود اختصاص دهد؛ هدفی که در صورت تداوم ثبات و سرمایهگذاری، میتواند این کشور را به یکی از قطبهای نوظهور گردشگری پایدار در منطقه تبدیل کند.