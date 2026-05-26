پخش زنده
امروز: -
به منظور صیانت از حقوق دولت و حفظ اراضی ملی، با اجرای حکم قضایی مستند به ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهرهبرداری، بیش از ۲۷ هزار مترمربع از اراضی پلاک ۱۷۴ اصلی موسوم به اسماعیلآباد در شهرستان چهارباغ رفع تصرف و به وضع سابق بازگشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز البرز، در عملیاتی با حضور نماینده دادستانی، عوامل یگان امداد، نیروی انتظامی پاسگاه ابریشم و با همکاری یگانهای حفاظت شهرستانهای چهارباغ، ساوجبلاغ حکم قطعی رفع تصرف در منطقه اسماعیلآباد شهرستان چهارباغ اجرا شد.
در این عملیات مساحتی بالغ بر ۲۷ هزار و ۶۰۲ مترمربع از اراضی ملی که مورد تصرف قرار گرفته بود، بهطور کامل آزادسازی و تحویل نمایندگان اداره منابع طبیعی شد
یگان حفاظت منابع طبیعی استان البرز با تأکید بر استمرار نظارتها اعلام کرد که هرگونه دستاندازی به اراضی ملی و انفال با برخورد قاطع قانونی و اعاده به وضع سابق مواجه خواهد شد.