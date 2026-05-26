دبیر کل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران از افزایش چشمگیر رضایت مصرفکنندگان از کیفیت لوازم خانگی تولید داخل خبر داد و گفت: این رقم از ۶۳ درصد به ۹۳ درصد رسیده که بیانگر تلاش و موفقیت تولیدکنندگان ایرانی در ارتقای سطح کیفی محصولات آنان است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، خانم نسرین اوجاقی، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، در نشستی در سازمان توسعه تجارت ایران، افزایش قیمت مواد اولیه پتروشیمی و فولاد را از مهمترین مشکلات پیش روی تولیدکنندگان عنوان کرد و گفت: رشد بهای این اقلام تاثیر مستقیمی بر قیمت نهایی محصولات داخلی داشته است.
وی همچنین با اشاره به استمرار مشکلات تامین ارز و ثبت سفارش برای تولیدکنندگان اظهار داشت: هنوز امکان ثبت سفارش برای تولیدکنندگان بهطور کامل فراهم نشده است.
دبیر کل انجمن صنایع لوازم خانگی ادامه داد: باید بپذیریم که کشور در شرایط جنگی قرار دارد و در حالی که رئیسجمهور بر ضرورت تخصیص ارز کشور به بخش تولید تاکید میکند، همچنان برخی درصدد مصرف منابع ارزی برای واردات محصولاتی هستند که تولید داخل در حال تامین نیاز کشور به آنها است.
اوجاقی با تاکید بر نقش صنعت لوازم خانگی در اشتغال کشور افزود: این صنعت یکی از اشتغالزاترین صنایع کشور محسوب میشود و شرکتها در شرایط فعلی، برای جلوگیری از تعدیل نیرو در فضای رکود تورمی با وجود مشکلات متعدد در حال تلاش و فعالیت هستند. با این حال همچنان موضوعات فرعی همچون واردات کالای نهایی در دستور بحث قرار میگیرد.
دبیر کل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران همچنین با اشاره به دغدغه اشتغال مرزنشینان گفت: تولیدکنندگان از مسئله اشتغال مرزنشینان آگاه هستند و پیشنهاد ما این است که مواد اولیه تولید از طریق رویههای ملوانی و کولبری وارد شود تا هم اشتغال در مناطق مرزی حفظ شود و هم تعطیلی کارخانهها موجب گسترش بیکاری به سایر نقاط کشور نشود.
وی در پایان، در پاسخ به انتقادها درباره کیفیت محصولات ایرانی اظهار کرد: بر اساس بررسیهای علمی و نظرسنجیهای انجامشده دستگاههای مختلف، سطح رضایت از کیفیت لوازم خانگی ایرانی به ۹۳ درصد رسیده که نشاندهنده عملکرد قابل قبول تولیدکنندگان داخلی است.
گفتنی است، این نشست با حضور مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، واردکنندگان لوازم خانگی و نمایندگان نهادهای متولی برگزار شد.
