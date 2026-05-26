رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان پلاستیک، نایلون و ملامین با اشاره به بازگشت بخشی از تولید مجتمعهای پتروشیمی به مدار و همچنین واردات مواد اولیه PVC، P.P و پت، گفت: هم اکنون مشکل خاصی در تامین مواد اولیه صنعت پلاستیک وجود ندارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اکبر مشهدیزاده با رد کمبود جدی مواد اولیه در بازار گفت: بخشی از واحدهای پتروشیمی که پیشتر دچار اختلال شده بودند، دوباره به مدار تولید بازگشتهاند و با استمرار واردات PVC، پلیپروپیلن و PET، تامین مواد اولیه در وضعیت مناسبی قرار دارد.
وی درباره معاملات بورس کالا گفت: گرچه در برخی کالاهای خاص با تولید محدود، شاهد رقابتهای قیمتی تا ۲۰۰ یا ۳۰۰ درصد هستیم، در اغلب مواد پلیمری، معاملات با قیمت پایه و بهصورت طبیعی انجام میشود.
به گفته مشهدیزاده، تصور اینکه در بازار کمبود وجود دارد و تولیدکنندگان بهصورت کامل متوقف شدهاند، درست نیست؛ اگر در برخی مقاطع شاهد افزایش قیمت هستیم، این موضوع فقط به مواد اولیه مربوط نمیشود و رشد ۵۰ درصدی هزینههای تولید شامل دستمزد، حمل و نقل و انرژی در کنار سوءاستفادههای مقطعی برخی افراد، موجب نوسانهای قیمتی در بازار شده است.
وی با اشاره به نقش بازرسان اتحادیه، تعزیرات و بازرسی اصناف در نظارت بر بازار، اطمینان داد که تخلفات با بررسی گزارشهای مردمی و بازرسیهای میدانی رسیدگی و به مراجع مربوط ارجاع داده میشوند.
رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان پلاستیک، نایلون و ملامین در پایان تاکید کرد: هم اکنون مشکل ساختاری جدی در تامین مواد اولیه نداریم و با بهبود شرایط تولید پتروشیمیها، بازار متعادلتر خواهد شد و قیمتها با در نظر گرفتن افزایش هزینههای جانبی، به سمت منطقی شدن میرود.