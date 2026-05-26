\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u06a9\u0647\u06af\u06cc\u0644\u0648\u06cc\u0647 \u0648 \u0628\u0648\u06cc\u0631\u0627\u062d\u0645\u062f\u060c \u062a\u0627\u0628\u0634 \u06af\u0641\u062a: \u0633\u0627\u0632\u0645\u0627\u0646 \u062c\u0647\u0627\u062f \u06a9\u0634\u0627\u0648\u0631\u0632\u06cc \u062a\u0648\u0632\u06cc\u0639 \u0645\u0631\u063a \u0645\u0646\u062c\u0645\u062f \u0631\u0627 \u062f\u0631 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u0642\u06cc\u0645\u062a \u0645\u0635\u0648\u0628 \u0647\u0631 \u06a9\u06cc\u0644\u0648\u06af\u0631\u0645 \u06f2\u06f5\u06f3 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u062a\u0648\u0645\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u06f3\u06f3 \u0641\u0631\u0648\u0634\u06af\u0627\u0647 \u0645\u0646\u062a\u062e\u0628 \u0622\u063a\u0627\u0632 \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u0648\u06cc \u0628\u0627 \u062a\u0623\u06a9\u06cc\u062f \u0628\u0631 \u0627\u06cc\u0646\u06a9\u0647 \u062f\u0631 \u062a\u0623\u0645\u06cc\u0646 \u0633\u0627\u06cc\u0631 \u0627\u0642\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0633\u0627\u0633\u06cc \u0645\u0634\u06a9\u0644\u06cc \u0648\u062c\u0648\u062f \u0646\u062f\u0627\u0631\u062f \u0627\u0641\u0632\u0648\u062f: \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644 \u062d\u0627\u0636\u0631 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u06a9\u0627\u0644\u0627\u0647\u0627\u06cc\u06cc \u0645\u0627\u0646\u0646\u062f \u0628\u0631\u0646\u062c \u0648 \u0631\u0648\u063a\u0646 \u06a9\u0645\u0628\u0648\u062f\u06cc \u062f\u0631 \u0628\u0627\u0632\u0627\u0631 \u0645\u0634\u0627\u0647\u062f\u0647 \u0646\u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f \u0648 \u0639\u0631\u0636\u0647 \u0628\u0647\u200c\u0635\u0648\u0631\u062a \u0645\u0633\u062a\u0645\u0631 \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644 \u0627\u0646\u062c\u0627\u0645 \u0627\u0633\u062a.\n\n