رؤسایجمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان، ضمن تبریک متقابل عید سعید قربان، با توجه به پیوندهای تاریخی، فرهنگی و مذهبی میان دو ملت، بر ادامه همکاریهای سازنده در جهت دستیابی به ثبات، رفاه و توسعه پایدار در منطقه تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای مسعود پزشکیان رئیسجمهوری اسلامی ایران و الهام علیاف رئیسجمهوری آذربایجان در گفتوگوی تلفنی، ضمن تبریکگفتن عید سعید قربان، بر لزوم تقویت پیوندها و توسعه همکاریهای همهجانبه میان دو کشور همسایه، تأکید کردند.
آقای پزشکیان، همچنین ضمن تبریک روز ملی و سالگرد استقلال جمهوری آذربایجان به دولت و ملت این کشور، از مواضع سازنده باکو در مسائل اخیر قدردانی کرد.
رئیسجمهوری اسلامی ایران با توجه به پیوندهای تاریخی، فرهنگی و مذهبی میان دو ملت، ابراز امیدواری کرد که صلح، پیشرفت و امنیت پایدار در سایه تعامل منطقهای تقویت شود.
رئیسجمهوری آذربایجان نیز در این گفتوگو، ضمن تبریک متقابل عید بزرگ قربان به دولت و ملت ایران، برای کشورمان، صلح، رفاه و امنیت را آرزو و بر حمایت از پایان درگیریها در منطقه تأکید کرد.
الهام علیاف با راهبردی دانستن روابط تهران و باکو، اظهار داشت: دو کشور، همواره در فراز و نشیبها در کنار یکدیگر بودهاند و تقویت این همکاریهای مشترک، ضامن ثبات و توسعه پایدار در منطقه خواهد بود.
رؤسای جمهور دو کشور، همچنین درباره همکاریهای دو جانبه در عرصههای کلان اقتصادی، حمل و نقل کالا و تعامل مردمی، تبادل نظر و بر ضرورت سرعت در اجرای توافقها در جهت ارتقای سطح روابط، تأکید کردند.