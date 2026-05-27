نماز عید سعید قربان با حضور مردم مومن همزمان با سراسر کشور در مصلی ها، مساجد و بقاع متبرکه استان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ نماز عید سعید قربان به امامت آیت الله مهدوی عضو خبرگان رهبری و امام جمعه موقت اصفهان در مصلای امام خمینی (ره) اصفهان اقامه شد.

همچنین مومنان نمازگزار امروز همزمان با عيد بندگي و طاعت پروردگار با حضور در مساجد و بقاع متبرکه سراسر استان در فضايي لبریز از معنويت و عبوديت نماز عید سعید قربان را اقامه کردند.

مردم خداجوی استان همچنین در این عید بزرگ با طنین ندای ملکوتی الله اکبر و لله الحمد با خالق يکتا راز و نياز کردند.

پیش از برگزاری نماز عید بزرگ قربان، مومنان با زمزمه دعای ندبه، با معبود خود به راز و نیاز پرداختند.