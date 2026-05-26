کمیته ملی پارالمپیک با صدور پیامی موفقیت تیم ملی پاراتکواندو در یازدهمین دوره مسابقات قهرمانی آسیا را تبریک گفت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما تیم ملی پاراتکواندوی کشورمان در مسابقات قهرمانی آسیا که به میزبانی مغولستان برگزار شد، در بخش مردان با کسب ۳ نشان طلا، یک نقره و ۲ برنز توانست به عنوان قهرمانی دست یابد. تیم پاراتکواندو در بخش زنان نیز موفق به کسب یک نشان نقره و ۳ برنز شد.
همچنین در رقابتهای کسب سهمیه، نمایندگان کشورمان ضمن دستیابی به ۳ نشان طلا، ۳ نقره و ۲ برنز موفق به کسب ۶ سهمیه برای بازیهای پاراآسیایی آیچی-ناگویا ۲۰۲۶ نیز شدند.
پس از قهرمانی تیم ملی پاراتکواندو در آسیا، کمیته ملی پارالمپیک پیام تبریکی صادر کرد. متن این پیام به شرح زیر است:
قهرمانی تیم ملی پاراتکواندو مردان ایران در رقابتهای آسیایی و درخشش فرزندان ایران اسلامی باکسب ۱۰ نشان رنگارنگ (۳ مدال طلا، ۲ نقره و ۵ برنز) را صمیمانه تبریک و تهنیت میگوییم.
این موفقیت ارزشمند، جلوهای روشن از عزم، توانمندی و روحیه استوار ورزشکاران و کادر فنی تیم ملی است که با توکل به قدرت لایزال الهی، تکیه بر تلاش، انضباط و انگیزه، بار دیگر پرچم پرافتخار جمهوری اسلامی ایران را بر فراز آسیا به اهتزاز درآوردند.
همچنین، انتخاب شایستهی پیام خانلرخانی، سرمربی بادانش و توانمند تیم ملی را به عنوان «برترین مربی آسیا» تبریک میگوییم.
کمیته ملی پارالمپیک ضمن قدردانی از این عملکرد شایسته و افتخارآفرین، برای تیم ملی پاراتکواندو ایران در رویدادهای آینده، بهویژه بازیهای پاراآسیایی ناگویا و بازیهای پارالمپیک لس آنجلس، آرزوی موفقیت، عزت و سربلندی روزافزون دارد.