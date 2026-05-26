معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: تشدید واکسیناسیون دام‌های اهلی و توسعه اقدامات پیشگیرانه در زیستگاه‌های طبیعی، نقش اصلی د کاهش روند شیوع بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک داشته است.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به تهدید بیماری‌های واگیردار دامی برای تنوع زیستی کشور گفت: بیماری ویروسی طاعون نشخوارکنندگان کوچک (PPR) یکی از مهم‌ترین عوامل تهدیدکننده ذخایر ژنتیکی، حیات‌وحش و حتی اقتصاد دامپروری کشور به شمار می‌رود.



حمید ظهرابی افزود: طی سال‌های اخیر، با پیگیری‌های مستمر سازمان حفاظت محیط زیست و همکاری سازمان دامپزشکی کشور، اقدامات مؤثری برای کنترل این بیماری انجام شده که مهم‌ترین آن، تشدید واکسیناسیون دام‌های اهلیِ استفاده‌کننده از مراتع مشترک با علفخواران وحشی بوده است.

وی گفت: ادارات کل حفاظت محیط زیست استان‌ها نیز با وجود محدودیت‌ها و کمبود امکانات، دامنه مناطق تحت پوشش اقدامات پیشگیرانه را گسترش داده‌اند و همین مسئله به کاهش روند شیوع بیماری PPR و تلفات علفخواران وحشی در زیستگاه‌های طبیعی کشور منجر شده است.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست با تأکید بر ضرورت ادامه این روند هشدار داد: در صورت کمبود واکسن دام‌های اهلی، احتمال افزایش شیوع بیماری‌های واگیر دامی به‌ویژه PPR و تب برفکی در حیات‌وحش وجود دارد؛ موضوعی که می‌تواند گونه‌های ارزشمند علفخواران وحشی را با تلفات جدی مواجه کند.

وی همچنین همکاری سازمان دامپزشکی و سازمان حفاظت محیط زیست را عامل مهمی در حفاظت از گونه‌های باارزش حیات‌وحش و حفظ سرمایه‌های دامی مناطق روستایی و عشایری دانست و از تلاش محیط‌بانان و کارشناسان دو دستگاه تقدیر کرد.

ظهرابی در پایان ابراز امیدواری کرد: همکاری سایر دستگاه‌ها از جمله ادارات کل منابع طبیعی، امور عشایر، نیروی انتظامی و نهاد‌های مرتبط با محوریت استانداری‌ها و مدیریت بحران استان‌ها، در زمان بروز بیماری‌های واگیر در حیات‌وحش تداوم یابد تا حفاظت مؤثرتری از تنوع زیستی کشور انجام شود.