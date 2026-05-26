مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان گفت: عصر روز پنجم خردادماه، شهر زاهدان پس از گذشت ۳۲۵ روز، بار دیگر دمای ۴۰ درجه سلسیوس را در گرمترین ساعات روز تجربه کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان، محسن حیدری بیان کرد: ایستگاه هواشناسی راسک با ثبت دمای ۴۸ درجه سلسیوس، عنوان گرمترین نقطه استان را به خود اختصاص داد.
وی با بیان اینکه علاوه بر راسک، ۲۴ ایستگاه هواشناسی دیگر در سطح استان نیز دمای بالاتر از ۴۰ درجه سلسیوس را ثبت کرده و نشاندهنده تداوم گرمای هوا در بخشهای مختلف استان است، افزود: ایستگاههای کهورک، زابل و دلگان با ثبت دمای ۴۷ درجه سلسیوس در رتبههای بعدی گرمترین نقاط استان قرار گرفتند.
وی ادامه داد: شهر زاهدان پس از گذشت ۳۲۵ روز، بار دیگر دمای ۴۰ درجه سلسیوس را در گرمترین ساعات روز تجربه کرد؛ رقمی که نسبت به روز گذشته یک درجه افزایش داشته است. آخرین ثبت دمای ۴۰ درجه در زاهدان به تیرماه سال ۱۴۰۴ بازمیگردد.
وی بیان کرد: براساس آخرین نقشهها و مدلهای پیشیابی، صبح روز پنجشنبه و همچنین صبحهای یکشنبه و دوشنبه هفته آینده، بهویژه در مناطق شمالی استان، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید همراه با گردوخاک پیشبینی میشود. همچنین تا اوایل هفته آینده، در زاهدان و سایر مناطق استان، جوی نسبتاً پایدار همراه با وزش باد متوسط و غبار محلی حاکم خواهد بود.