اهدای پرچم غدیریه عتبه علوی به آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س)

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، هیئت ویژه عتبه علویه در آستانه دهه ولایت و امامت، امروز ۵ خرداد با حضور در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) با حجت‌الاسلام والمسلمین حسین‌نژاد، مشاور تولیت آستان مقدس فاطمی، دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

در این مراسم، پرچم ویژه غدیریه آستان مقدس علوی به حرم بانوی کرامت اهدا شد.

در این دیدار، بر اهمیت ترویج معارف اهل‌بیت (ع)، تقویت هم‌افزایی میان آستان‌های مقدس و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک برای بزرگداشت مناسبت‌های دینی تأکید شد.

اهدای این پرچم نمادین، علاوه بر نمایش وحدت و همدلی میان خادمان حرم‌های مطهر، یادآور جایگاه والای حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) و نقش واقعه غدیر در تحکیم بنیان‌های اعتقادی و فرهنگی جامعه اسلامی است.