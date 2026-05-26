رؤسای جمهور ایران و تاجیکستان در گفت‌وگوی تلفنی، ضمن تبریک متقابل عید سعید قربان، بر گسترش روابط اقتصادی و فرهنگی میان دو کشور تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری اسلامی ایران در گفت‌وگوی تلفنی امامعلی رحمان رئیس‌جمهور تاجیکستان، با تبریک عید سعید قربان، این عید بزرگ اسلامی را نماد همدلی، برادری و تقویت وحدت میان ملت‌های مسلمان، توصیف و ابراز امیدواری کرد که برکت‌های این عید، موجب گسترش صلح، آرامش و همبستگی در جهان اسلام شود.

آقای پزشکیان در ادامه با قدردانی از پیام‌های محبت‌آمیز و ابراز همدردی رئیس‌ جمهور تاجیکستان در پی شهادت رهبر شهید و جمعی از مقام‌ها و شخصیت‌های ایرانی، این مواضع را نشان‌دهنده روابط عمیق، تاریخی و برادرانه میان دو ملت دانست.

رئیس‌ جمهور، همچنین با توجه به روابط رو به گسترش تهران و دوشنبه، گفت: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد تا همکاری‌های دو جانبه با تاجیکستان را در همه عرصه‌ها به‌ویژه بخش‌های اقتصادی، انرژی، حمل‌ و نقل و فرهنگی، بیش از پیش توسعه دهد.

همچنین، رئیس‌ جمهور تاجیکستان با تبریک عید سعید قربان به دولت و ملت ایران، از درگاه خداوند متعال برای ملت‌های مسلمان به‌ویژه ملت‌های ایران و تاجیکستان، خیر، آرامش و برکت را آرزو کرد.

امامعلی رحمان، حمله‌ها ضد ایران را بر خلاف اصول و قانون‌های بین‌المللی دانست و بر حمایت تاجیکستان از مواضع جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد.

رئیس‌ جمهور تاجیکستان با توجه به گفت‌وگوهای مربوط به ایران، این روند را امیدبخش، ارزیابی و ابراز امیدواری کرد که صلح و ثبات در منطقه غرب آسیا و خلیج فارس، تقویت شود.

امامعلی رحمان، همچنین از آسیب‌های واردشده به مرکزهای فرهنگی و تاریخی ایران در حمله‌های آمریکایی ـ صهیونی، ابراز تأسف کرد.